Creador de Vídeos Destacados: Convierte Vídeos Largos en Reels Virales

Reutiliza tu contenido en Vídeos Destacados cautivadores para redes sociales, generando automáticamente subtítulos con la transcripción impulsada por AI de HeyGen.

Crea un vídeo destacado de 30 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y a especialistas en marketing en redes sociales, mostrando lo fácil que es transformar contenido diario en "Vídeos Destacados" cautivadores para sus plataformas. El estilo visual debe ser brillante y moderno, con cortes rápidos y música de fondo animada y de tendencia, destacando la facilidad de uso de las "Plantillas y escenas" de HeyGen para impulsar su proceso creativo.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo dinámico de 45 segundos dirigido a organizadores de eventos y gerentes de producto, demostrando cómo crear "Reels de Impacto" que anuncien nuevas ofertas o eventos con gran impacto. El estilo visual y de audio debe ser cinematográfico y enérgico, con música dramática y "avatares AI" profesionales transmitiendo mensajes clave, asegurando una presentación pulida e inolvidable.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo instructivo de 60 segundos para creadores de contenido, incluidos YouTubers y podcasters, ilustrando cómo "Reutilizar Vídeos Largos" de manera eficiente en "Reels Destacados" atractivos para fragmentos en redes sociales. Este vídeo debe presentar un estilo visual limpio e informativo con narración clara y "Subtítulos/captions", haciendo que la información compleja sea fácilmente digerible y accesible para un público amplio.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un tutorial conciso de 15 segundos de "Creador de Vídeos Destacados" para aspirantes a creadores de vídeo y constructores de marca personal, enfocándose en consejos rápidos para hacer que su contenido destaque con "Transiciones" visuales impactantes. El vídeo debe ser rápido y visualmente atractivo, utilizando una secuencia rápida de clips y efectos de sonido vibrantes, demostrando cómo la capacidad de "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen agiliza todo el proceso de creación.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Destacados de Tendencia

Transforma fácilmente tu contenido en vídeos destacados cautivadores para redes sociales y más allá con nuestras herramientas intuitivas impulsadas por AI.

1
Step 1
Selecciona tu Contenido
Comienza subiendo tu metraje de vídeo existente o eligiendo clips de nuestra extensa biblioteca de medios. Nuestra plataforma integra sin problemas tus medios, listos para transformarse en destacados atractivos.
2
Step 2
Personaliza con Plantillas y Mejoras
Elige entre una variedad de plantillas personalizables para definir el estilo de tu vídeo destacado. Añade fácilmente transiciones y música de stock para crear un flujo dinámico y atractivo.
3
Step 3
Mejora con Funciones Impulsadas por AI
Aprovecha nuestras herramientas AI para generar automáticamente subtítulos precisos a partir del audio de tu vídeo. También puedes explorar opciones para añadir voces AI para una narración impactante.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Obra Maestra
Finaliza tu vídeo destacado y expórtalo en proporciones óptimas para compartir sin problemas en todas las principales plataformas de redes sociales. Tu creación está lista para causar impacto.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Éxitos de Clientes

.

Produce vídeos convincentes impulsados por AI que destaquen los éxitos de los clientes, construyendo confianza y demostrando valor de manera efectiva.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos destacados atractivos?

HeyGen es un intuitivo Creador de Vídeos Destacados impulsado por AI que permite a los usuarios crear vídeos destacados cautivadores sin esfuerzo. Aprovecha nuestras plantillas personalizables, vasta biblioteca de música de stock y voces AI realistas para producir reels destacados impresionantes de manera rápida y creativa.

¿Puedo reutilizar vídeos largos en reels destacados más cortos con HeyGen?

Sí, HeyGen te permite reutilizar fácilmente vídeos largos en reels destacados dinámicos o reels de impacto. Utiliza nuestra función de transcripción impulsada por AI para identificar momentos clave, luego usa el editor de vídeo intuitivo para crear tu contenido creativo de formato corto.

¿Qué opciones de personalización están disponibles para mis vídeos destacados en HeyGen?

HeyGen ofrece una amplia personalización para tus vídeos destacados, incluyendo varias transiciones y la capacidad de añadir subtítulos. Puedes aplicar controles de marca, asegurar el redimensionamiento multiplataforma y luego descargar y compartir fácilmente tus creaciones únicas en redes sociales.

¿Utiliza HeyGen AI para mejorar el proceso de creación de vídeos destacados?

Absolutamente, HeyGen es un avanzado Creador de Vídeos Destacados impulsado por AI diseñado para agilizar significativamente tu flujo de trabajo. Incorpora voces AI, generación de transcripciones impulsada por AI e incluso capacidades de texto a vídeo para simplificar y mejorar dramáticamente tu proceso creativo.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo