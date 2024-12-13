Crea un vídeo dinámico de 30 segundos sobre un mercado bullicioso en Marrakech, dirigido a aspirantes a creadores de contenido de viajes. Emplea cortes rápidos y una banda sonora animada, utilizando los avatares de AI de HeyGen para narrar datos fascinantes sobre la cultura y generación de voz en off para comentarios descriptivos, dando un toque personal a la experiencia del creador de vídeos de viajes.

