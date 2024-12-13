Crea un dinámico vídeo promocional de 30 segundos para entusiastas de los viajes y aventureros solitarios, mostrando paisajes impresionantes y la vibrante vida urbana. El estilo visual debe ser rápido, con cortes ágiles, acompañado de una música global y optimista, y una voz en off invitante generada con la función de generación de voz en off de HeyGen, haciendo que los espectadores sientan la emoción del descubrimiento.

