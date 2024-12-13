Generador de vídeos promocionales de viajes: Crea impresionantes vídeos de marketing de viajes

Conviértete en un creador de vídeos de viajes con AI. Genera promociones de viajes profesionales sin esfuerzo con texto a vídeo desde el guion.

Crea un dinámico vídeo promocional de 30 segundos para entusiastas de los viajes y aventureros solitarios, mostrando paisajes impresionantes y la vibrante vida urbana. El estilo visual debe ser rápido, con cortes ágiles, acompañado de una música global y optimista, y una voz en off invitante generada con la función de generación de voz en off de HeyGen, haciendo que los espectadores sientan la emoción del descubrimiento.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un sereno vídeo promocional de 45 segundos dirigido a agencias de viajes boutique y operadores de ecoturismo, destacando destinos únicos y sostenibles. Enfócate en tomas de dron en alta definición de maravillas naturales, acompañadas de sonidos ambientales relajantes y subtítulos informativos creados con HeyGen, explicando los aspectos ecológicos de cada ubicación.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un elegante vídeo de 60 segundos para grupos de resorts y hoteles de lujo, enfatizando la exclusividad y el confort inigualable. La estética visual debe ser sofisticada y cinematográfica, presentando interiores opulentos y playas privadas prístinas, complementadas con música lounge clásica y un avatar profesional de AI de HeyGen que transmita mensajes clave sobre experiencias y comodidades a medida.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un atractivo vídeo de 15 segundos para redes sociales dirigido a influencers de viajes y creadores de contenido de formato corto, presentando destinos de moda y actividades emocionantes. Este concepto de generador de vídeos promocionales de viajes debe utilizar clips dinámicos en formato vertical, audio popular y animaciones de texto vibrantes, aprovechando las extensas plantillas y escenas de HeyGen para una creación de contenido rápida y llamativa.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo funciona un generador de vídeos promocionales de viajes

Crea sin esfuerzo vídeos de marketing de viajes cautivadores en minutos, aprovechando herramientas impulsadas por AI y plantillas impresionantes para mostrar destinos y aumentar el compromiso.

1
Step 1
Elige una plantilla
Comienza tu viaje seleccionando entre una diversa gama de plantillas de vídeos de viajes diseñadas para varios destinos y temas, proporcionando un inicio rápido a tu vídeo promocional.
2
Step 2
Añade tu guion
Desarrolla tu narrativa introduciendo tu guion, luego aprovecha nuestra función de texto a vídeo desde el guion para generar voces en off AI atractivas y visuales, dando vida a tu historia de viaje.
3
Step 3
Personaliza y marca
Personaliza tu vídeo con controles de marca para integrar tu logotipo y colores preferidos, asegurando un aspecto consistente y profesional que se alinee con tu marca de viajes.
4
Step 4
Exporta y comparte
Finaliza tus vídeos de marketing de viajes exportándolos con redimensionamiento optimizado de la relación de aspecto para varias plataformas, luego comparte fácilmente tu contenido de alta calidad en redes sociales para inspirar nuevas aventuras.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Narración de viajes inspiradora

.

Crea vídeos de viajes inspiradores y emocionalmente resonantes que evoquen el deseo de viajar y motiven a las audiencias a explorar nuevos destinos.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos promocionales de viajes atractivos?

El creador de vídeos de viajes con AI de HeyGen ofrece una plataforma intuitiva para generar vídeos de marketing de viajes cautivadores. Utiliza plantillas personalizables, avatares de AI y la función de texto a vídeo desde el guion para crear contenido de vídeo promocional que resuene con los entusiastas de los viajes sin esfuerzo.

¿Puedo personalizar mis vídeos de marketing de viajes con HeyGen para que coincidan con mi marca?

¡Absolutamente! HeyGen ofrece amplias opciones de personalización, incluyendo controles de marca para incorporar tu logotipo y colores específicos. También puedes aprovechar una vasta biblioteca de medios con material de archivo, animaciones de texto y una diversa biblioteca musical para adaptar perfectamente tu vídeo promocional de viajes.

¿Qué herramientas de edición AI ofrece HeyGen para la creación de vídeos de viajes?

HeyGen empodera a los usuarios con avanzadas herramientas de edición AI como voces AI realistas para la generación de voz en off y guiones impulsados por AI para agilizar tu proceso de creación de vídeos. Estas características te ayudan a producir eficientemente vídeos de viajes de alta calidad sin necesidad de habilidades técnicas extensas.

¿Cómo puede HeyGen ayudar a optimizar mis vídeos de viajes para plataformas de redes sociales?

HeyGen admite varios formatos de aspecto, asegurando que tus vídeos promocionales de viajes estén perfectamente optimizados para diferentes plataformas de redes sociales. Puedes descargar vídeos en resolución HD y compartir fácilmente tu contenido atractivo para aumentar las acciones sociales y las campañas de marketing.

