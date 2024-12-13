El Mejor Creador de Vídeos Promocionales de Transporte para tu Negocio

Genera rápidamente anuncios de vídeo de transporte atractivos para campañas en redes sociales usando nuestra función de texto a vídeo.

437/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un dinámico vídeo promocional de 45 segundos que demuestre la función de seguimiento en tiempo real de una aplicación de transporte, dirigido a viajeros conocedores de la tecnología y gestores de logística. Este anuncio de vídeo debe emplear animaciones ilustrativas y una voz en off clara e informativa para resaltar la conveniencia. Aprovecha la potente "Generación de voz en off" de HeyGen y los atractivos "Avatares de AI" para explicar funcionalidades complejas de manera clara.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo profesional de 60 segundos que refuerce el control de marca y la fiabilidad de una empresa de transporte para clientes corporativos y socios B2B. El estilo visual debe ser elegante y pulido, acompañado de una voz en off autoritaria y música de fondo sofisticada. Crea tu narrativa de manera eficiente utilizando la funcionalidad "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen y enriquece los visuales con recursos de su completa "Biblioteca de medios/soporte de stock".
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un anuncio de vídeo energético de 15 segundos para redes sociales anunciando una oferta de transporte estacional, dirigido al público en general y a viajeros de vacaciones. Esta breve pieza debe presentar colores brillantes, cortes rápidos y un jingle pegajoso o música animada. Asegura un amplio alcance utilizando la función de "Redimensionamiento y exportación de relación de aspecto" de HeyGen para varias plataformas e incluyendo "Subtítulos/captions" prominentes para visualización en silencio.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Vídeos Promocionales de Transporte

Produce sin esfuerzo vídeos promocionales de transporte atractivos siguiendo estos pasos claros, transformando tus ideas en contenido visual de alta calidad listo para cualquier plataforma.

1
Step 1
Crea tu Proyecto
Comienza aprovechando la función de generación de texto a vídeo. Simplemente introduce tu guion para transformar instantáneamente tu mensaje de servicio de transporte en escenas de vídeo dinámicas.
2
Step 2
Añade Visuales y Voces en Off
Mejora tu vídeo utilizando la generación de voces en off de HeyGen para narrar tu historia de transporte, integrándose perfectamente con visuales de la biblioteca de medios o tus propias cargas.
3
Step 3
Aplica Marca y Subtítulos
Fortalece tu identidad de marca utilizando controles de marca para añadir logos y colores. Asegura que tu mensaje sea accesible y atractivo para todos los espectadores con subtítulos/captions automáticos.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo Final
Prepara tu vídeo promocional para varias campañas de marketing utilizando la función de redimensionamiento de relación de aspecto, luego exporta tu vídeo de alta calidad para su despliegue inmediato.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca Historias de Éxito de Clientes

.

Desarrolla testimonios en vídeo y estudios de caso convincentes para construir confianza y credibilidad, mostrando efectivamente experiencias positivas con tus soluciones de transporte.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen elevar mis campañas de marketing y presencia en redes sociales?

HeyGen te permite crear contenido de vídeo promocional atractivo y anuncios de vídeo para campañas de marketing con su intuitivo generador de vídeos AI. Aprovecha las plantillas de vídeo dinámicas y las opciones de personalización para cautivar a tu audiencia en redes sociales.

¿Qué capacidades de AI ofrece HeyGen para una creación de vídeos eficiente?

HeyGen proporciona avanzadas características de AI, incluyendo generación de texto a vídeo desde un guion, avatares de AI realistas y voces en off naturales. Esto agiliza significativamente la producción de contenido de alta calidad.

¿Hay plantillas de vídeo disponibles en HeyGen para acelerar mi flujo de trabajo?

Sí, HeyGen ofrece una amplia gama de plantillas de vídeo profesionales para iniciar rápidamente tus proyectos. Estas plantillas, combinadas con un editor fácil de usar y una biblioteca de medios de stock, hacen que crear vídeos profesionales sea sencillo.

¿Cómo apoya HeyGen la consistencia de marca en mi contenido de vídeo?

HeyGen incluye controles de marca robustos, permitiéndote integrar fácilmente tu logo, colores de marca y fuentes personalizadas en tus vídeos. También puedes añadir subtítulos personalizados y aprovechar nuestra biblioteca de medios de stock para mantener la consistencia de la marca.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo