Creador de Vídeos de Cumplimiento en Transporte para una Formación Fácil

Mejora el cumplimiento y el compromiso en toda tu flota con avatares de IA que ofrecen una formación en seguridad clara y coherente.

Produce un vídeo de 1 minuto para la incorporación de nuevos conductores, explicando la formación crítica en cumplimiento para la operación de vehículos comerciales. El vídeo debe presentar avatares de IA profesionales demostrando procedimientos clave en un estilo visual limpio e instructivo, acompañado de una voz en off generada por IA clara y autoritaria, aprovechando las capacidades de generación de voz en off y avatares de IA de HeyGen para asegurar un mensaje coherente y un alto compromiso tanto para los gestores de flotas como para los nuevos empleados.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo conciso de 45 segundos detallando las recientes actualizaciones regulatorias que afectan a la industria del transporte. Este vídeo, dirigido a gestores de flotas experimentados y oficiales de cumplimiento, necesita una presentación visual moderna al estilo de infografía con transiciones de escenas fluidas, apoyado por una voz generada por IA animada e informativa. Utiliza las plantillas y escenas de HeyGen y las funciones de texto a vídeo desde guion para adaptar rápidamente nuevos textos legales en contenido visualmente atractivo y fácil de entender para cualquier plataforma de vídeo de IA.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un módulo de formación de protocolos de seguridad de 90 segundos para todo el personal de transporte. El estilo visual debe incorporar escenarios realistas utilizando diversos avatares de IA para demostrar medidas de seguridad correctas, integrados con superposiciones de texto dinámicas y personalización de marca para mejorar la retención. Una voz generada por IA empática pero firme, con la opción de voces en off multilingües, guiará a la audiencia a través de los pasos cruciales, enfatizando los avatares de IA de HeyGen y la generación de voz en off con capacidades multilingües para ofrecer vídeos de formación de IA impactantes.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo instructivo de 60 segundos sobre formación en respuesta a incidentes, específicamente para equipos de seguridad y personal de emergencia dentro de las empresas de transporte. El enfoque visual debe ser urgente pero claro, representando la resolución de incidentes paso a paso utilizando una combinación de material de apoyo de la biblioteca de medios/stock y gráficos animados, con subtítulos generados automáticamente mostrados de manera prominente para accesibilidad. Una voz generada por IA calmada e instructiva debe narrar el proceso, utilizando los subtítulos/captions y el soporte de biblioteca de medios/stock de HeyGen para producir una guía completa sobre seguridad del conductor y protocolos de emergencia.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Cumplimiento en Transporte

Crea sin esfuerzo vídeos de cumplimiento en transporte atractivos y precisos con nuestra plataforma de IA, agilizando la formación en seguridad y las actualizaciones regulatorias para tu flota.

1
Step 1
Elabora tu Guion de Cumplimiento
Introduce tus requisitos específicos de cumplimiento en la plataforma. Nuestra potente tecnología de conversión de texto a vídeo transforma instantáneamente tu contenido escrito en un guion de vídeo estructurado, asegurando precisión para tu formación en seguridad en transporte.
2
Step 2
Selecciona Avatares de IA y Visuales
Da vida a tu mensaje eligiendo de una diversa biblioteca de avatares de IA realistas para presentar tu contenido de cumplimiento. Mejora la comprensión con escenas y medios relevantes de nuestra extensa biblioteca.
3
Step 3
Genera Voces en Off y Subtítulos
Añade claridad y accesibilidad a tus vídeos con voces en off generadas por IA en múltiples idiomas. Incluye automáticamente subtítulos cerrados para asegurar que tu información crítica de seguridad en transporte sea comprendida por todos.
4
Step 4
Marca y Exporta tu Vídeo
Integra la identidad de tu empresa aplicando controles de personalización de marca, incluyendo logotipos y colores. Luego, exporta sin esfuerzo tu vídeo de cumplimiento pulido en varios formatos de aspecto, listo para su distribución en toda tu flota.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Produce Rápidas Actualizaciones Regulatorias

.

Crea rápidamente clips de vídeo cortos y atractivos para cambios regulatorios críticos o recordatorios de seguridad en toda tu flota.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de cumplimiento en transporte?

La plataforma de vídeo de IA de HeyGen agiliza la creación de contenido transformando guiones de texto en vídeos atractivos utilizando avatares de IA realistas y voces en off generadas por IA. Esto simplifica significativamente el proceso de producción de vídeos efectivos de cumplimiento en transporte y materiales de formación en seguridad.

¿Qué salvaguardas técnicas ofrece HeyGen para datos sensibles de formación en cumplimiento?

HeyGen prioriza la seguridad de tus datos sensibles, operando en una plataforma basada en la nube con medidas de seguridad de nivel empresarial. Somos compatibles con SOC 2 Tipo II y GDPR, asegurando una protección robusta para todo tu contenido de formación en cumplimiento y regulaciones de privacidad.

¿Puede HeyGen personalizar vídeos para marcas específicas y audiencias globales?

Sí, HeyGen permite una amplia personalización, incluyendo controles de marca para integrar los logotipos y colores de tu empresa en las plantillas de vídeo. Nuestra plataforma también admite voces en off multilingües y subtítulos generados automáticamente, permitiendo una localización eficiente para diversas audiencias globales.

¿Qué tan fácil de usar es HeyGen para equipos sin experiencia previa en producción de vídeos?

HeyGen ofrece una interfaz intuitiva y fácil de usar que permite a cualquiera crear vídeos de formación de IA profesionales, incluso sin habilidades previas de edición de vídeo. Soporta varias entradas como PowerPoint y PDF, y las salidas pueden integrarse fácilmente en plataformas LMS o SCORM para una distribución sin problemas.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo