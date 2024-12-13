Produce un vídeo de 1 minuto para la incorporación de nuevos conductores, explicando la formación crítica en cumplimiento para la operación de vehículos comerciales. El vídeo debe presentar avatares de IA profesionales demostrando procedimientos clave en un estilo visual limpio e instructivo, acompañado de una voz en off generada por IA clara y autoritaria, aprovechando las capacidades de generación de voz en off y avatares de IA de HeyGen para asegurar un mensaje coherente y un alto compromiso tanto para los gestores de flotas como para los nuevos empleados.

