Generador de Vídeos de Servicios de Traducción: Globalízate con AI

Traduce y localiza tus vídeos sin esfuerzo para audiencias globales usando doblaje AI y la avanzada generación de Voz en off de HeyGen.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo tutorial de 2 minutos dirigido a creadores de contenido, agencias de producción y equipos empresariales, ilustrando el poder del software de traducción de vídeo de HeyGen. Emplea visuales limpios e informativos y una voz en off amigable y experta mientras avatares de AI guían a los espectadores a través de la interfaz del editor colaborativo, demostrando cómo la generación de Voz en off puede producir versiones multilingües de calidad profesional de su contenido sin esfuerzo.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo dinámico de 60 segundos dirigido a desarrolladores de e-learning, formadores corporativos e instituciones educativas, enfatizando la precisión del doblaje AI de HeyGen con sincronización labial precisa. Usa visuales atractivos y diversas voces AI para representar un escenario de formación multinacional, utilizando varias Plantillas y escenas y diferentes avatares AI para ofrecer contenido educativo consistente y de alta calidad en varios idiomas.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un montaje rápido y visualmente atractivo de 45 segundos para especialistas en marketing en redes sociales y agencias digitales, mostrando la rápida creación de contenido multilingüe. Con una voz en off animada y optimista, este vídeo demostrará cómo HeyGen permite un rápido cambio de Tamaño de aspecto y exportaciones de vídeos optimizados para diferentes plataformas, asegurando que los Subtítulos/captions autogenerados, incluidas las exportaciones SRT, estén perfectamente sincronizados y listos para distribución global.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Servicios de Traducción

Transforma sin esfuerzo tu contenido de vídeo para audiencias globales traduciéndolo y localizándolo con AI avanzada, ampliando tu alcance e impacto.

1
Step 1
Sube o Crea tu Vídeo
Comienza subiendo tu vídeo existente o creando nuevo contenido usando nuestra función de Texto a vídeo desde guion para iniciar tu viaje con el generador de vídeos de servicios de traducción.
2
Step 2
Traduce y Dobla tu Contenido
Selecciona tu idioma objetivo y utiliza el traductor de vídeo AI para generar automáticamente una voz en off traducida con nuestra capacidad de generación de Voz en off.
3
Step 3
Refina y Localiza
Ajusta la voz en off generada y personaliza los subtítulos automáticos usando nuestra función de Subtítulos/captions para una localización perfecta, asegurando relevancia cultural.
4
Step 4
Exporta y Comparte Globalmente
Una vez que tu vídeo multilingüe esté pulido, expórtalo en el tamaño de aspecto deseado con nuestra función de Cambio de tamaño de aspecto y exportaciones para expandir tu alcance global a través de varias plataformas.

Localiza Anuncios de Vídeo para Mercados Globales

Genera anuncios de vídeo localizados de alto rendimiento en múltiples idiomas, asegurando que las campañas resuenen efectivamente con diversas audiencias internacionales.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo asegura HeyGen una traducción y doblaje de vídeo precisos?

HeyGen aprovecha la avanzada tecnología de traductor de vídeo AI para una traducción de vídeo precisa y doblaje AI. Nuestra plataforma integra capacidades de clonación de voz AI y sincronización labial precisa para producir contenido multilingüe localizado y de sonido natural, asegurando una experiencia de visualización fluida para audiencias globales.

¿Puede HeyGen generar y personalizar automáticamente subtítulos para vídeos traducidos?

Sí, HeyGen proporciona generación automática de subtítulos y soporta más de 125 idiomas de subtítulos. Puedes utilizar el editor de subtítulos incorporado para un diseño personalizado, y guardar fácilmente tus subtítulos en formatos de archivo SRT o TXT para una amplia compatibilidad y edición posterior.

¿Qué capacidades técnicas específicas ofrece HeyGen para la traducción y clonación de voz AI?

La traducción de voz AI de HeyGen incorpora tecnología sofisticada de clonación de voz para crear voces en off de sonido natural. Esto te permite producir contenido en más de 280 idiomas y dialectos, preservando la esencia del hablante original para diversas necesidades de contenido multilingüe.

¿Ofrece HeyGen herramientas para flujos de trabajo de traducción de vídeo colaborativos y eficientes?

HeyGen proporciona un editor colaborativo robusto y un editor de vídeo en línea para asegurar una creación de contenido optimizada. Nuestro editor basado en texto intuitivo y las opciones versátiles de conversión de archivos ahorran significativamente tiempo y esfuerzo en la gestión de tus proyectos de traducción de vídeo, mejorando la productividad general.

