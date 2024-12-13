Training Video Maker: Simplify Your Video Creation
Crea sin esfuerzo videos de formación atractivos con avatares de IA y capacidades de texto a video, asegurando un toque profesional en cada ocasión.
Agent es el primer motor creativo diseñado para transformar una única instrucción en un video completo.
Dirigido a profesionales de RRHH y líderes de equipo, este vídeo de 90 segundos profundiza en la destreza técnica de la función de texto a vídeo de HeyGen. Con un estilo visual profesional y elegante, el vídeo guía a los espectadores a través del proceso de transformar materiales de formación escritos en vídeos cautivadores. La inclusión de generación de voz en off asegura que su mensaje se entregue de manera clara y efectiva, convirtiéndolo en una herramienta esencial para sesiones de formación multilingües.
Este vídeo de 45 segundos es perfecto para creadores de contenido y especialistas en marketing que buscan mejorar sus técnicas de creación de vídeos. Con un enfoque en la narrativa creativa, el vídeo muestra el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen, permitiendo a los usuarios enriquecer sus vídeos de formación con visuales y audio de alta calidad. El estilo visual es moderno y atractivo, animando a los espectadores a experimentar con diferentes elementos para crear contenido de formación único e impactante.
Dirigido a diseñadores instruccionales y desarrolladores de e-learning, este video de 2 minutos ofrece una mirada detallada a la función de redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen. El estilo visual es limpio e informativo, guiando a los espectadores a través del proceso de optimización de sus videos de formación para diversas plataformas y dispositivos. Al resaltar la importancia de los subtítulos/leyendas, el video enfatiza la accesibilidad e inclusividad, asegurando que su contenido de formación alcance a un público más amplio.
Creación de Video Nativo
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
Generación de vídeo de extremo a extremo
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
Construido con Estructura y Propósito
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
Casos de uso
HeyGen revoluciona la forma en que creas videos de entrenamiento al aprovechar la inteligencia artificial para mejorar la participación y la retención. Con HeyGen, puedes producir videos de entrenamiento animados sin esfuerzo y alcanzar a una audiencia global con facilidad.
Impulsa la participación y retención en la formación con IA.
Enhance your training programs by creating captivating videos that improve learner engagement and information retention.
Crea más cursos y alcanza a más estudiantes en todo el mundo.
Expand your educational reach by producing multilingual training videos that cater to a diverse global audience.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudar en la creación de videos de entrenamiento?
HeyGen ofrece un conjunto completo de herramientas para crear videos de formación, incluyendo avatares de IA y capacidades de texto a video. Con plantillas y escenas personalizables, puedes diseñar fácilmente contenido atractivo e informativo adaptado a las necesidades de tu marca.
¿Qué características ofrece HeyGen para vídeos de formación animados?
HeyGen permite la creación de vídeos de formación animados mediante sus avatares impulsados por inteligencia artificial y una extensa biblioteca de medios. Puedes mejorar tus vídeos con generación de voz en off y subtítulos, asegurando que sean atractivos y accesibles.
¿Puede HeyGen producir contenido de formación multilingüe?
Sí, HeyGen admite la creación de videos multilingües, permitiéndote generar locuciones y subtítulos en varios idiomas. Esta característica asegura que tu contenido de formación pueda llegar a una audiencia global de manera efectiva.
¿Qué técnicas de creación de vídeos ofrece HeyGen?
HeyGen ofrece técnicas avanzadas de creación de video, incluyendo la conversión de texto a video a partir de guiones, controles de marca y redimensionamiento de la relación de aspecto. Estas características te ayudan a producir videos de calidad profesional que se alinean con la identidad de tu marca.