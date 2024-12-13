Training Video Maker: Simplify Your Video Creation

Crea sin esfuerzo videos de formación atractivos con avatares de IA y capacidades de texto a video, asegurando un toque profesional en cada ocasión.

500/2000

Explorar Ejemplos

Agent es el primer motor creativo diseñado para transformar una única instrucción en un video completo.

un collage de imágenes con una que dice dominar el marketing en redes socialesun collage de imágenes con una que dice dominar el marketing en redes sociales

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos comandos.

Agent es el primer motor creativo diseñado para transformar una única instrucción en un video completo.

Indicación 1
Dirigido a profesionales de RRHH y líderes de equipo, este vídeo de 90 segundos profundiza en la destreza técnica de la función de texto a vídeo de HeyGen. Con un estilo visual profesional y elegante, el vídeo guía a los espectadores a través del proceso de transformar materiales de formación escritos en vídeos cautivadores. La inclusión de generación de voz en off asegura que su mensaje se entregue de manera clara y efectiva, convirtiéndolo en una herramienta esencial para sesiones de formación multilingües.
Indicación 2
Este vídeo de 45 segundos es perfecto para creadores de contenido y especialistas en marketing que buscan mejorar sus técnicas de creación de vídeos. Con un enfoque en la narrativa creativa, el vídeo muestra el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen, permitiendo a los usuarios enriquecer sus vídeos de formación con visuales y audio de alta calidad. El estilo visual es moderno y atractivo, animando a los espectadores a experimentar con diferentes elementos para crear contenido de formación único e impactante.
Indicación 3
Dirigido a diseñadores instruccionales y desarrolladores de e-learning, este video de 2 minutos ofrece una mirada detallada a la función de redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen. El estilo visual es limpio e informativo, guiando a los espectadores a través del proceso de optimización de sus videos de formación para diversas plataformas y dispositivos. Al resaltar la importancia de los subtítulos/leyendas, el video enfatiza la accesibilidad e inclusividad, asegurando que su contenido de formación alcance a un público más amplio.
step previewstep preview
Copiar el mensaje
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Observa cómo tu vídeo cobra vida
background image of a robotic facebackground image of a robotic face

Motor Creativo

Sin equipo. Sin cortes. Solo tu Agente de Video IA trabajando

Agent es el primer motor creativo diseñado para transformar una única instrucción en un video completo.

Creación de Video Nativo

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

Generación de vídeo de extremo a extremo

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

Construido con Estructura y Propósito

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

Reseñas

Cómo funciona un creador de videos de entrenamiento

Aprende a crear vídeos de formación atractivos sin esfuerzo con nuestra plataforma intuitiva.

1
Step 1
Crea tu guion
Comience redactando un guion claro y conciso para su video de capacitación. Utilice nuestra función de texto a video para transformar sin problemas su guion en un formato visual, estableciendo la base para una experiencia de aprendizaje atractiva.
2
Step 2
Elige un Avatar de IA
Selecciona de una variedad de avatares de inteligencia artificial para presentar tu contenido. Estos avatares pueden transmitir tu mensaje de una manera profesional y cercana, mejorando la conexión del espectador con el material.
3
Step 3
Añadir voz en off
Mejora tu vídeo con nuestra herramienta de generación de voz en off. Esta función te permite añadir una voz que suena natural a tu vídeo, asegurando que tu mensaje se comunique de manera clara y efectiva.
4
Step 4
Exporta tu vídeo
Una vez que tu video esté completo, expórtalo en el formato deseado. Nuestra plataforma admite diversas opciones de redimensionamiento de relación de aspecto y exportación, facilitando la compartición de tu video de formación a través de diferentes plataformas.

Casos de uso

HeyGen revoluciona la forma en que creas videos de entrenamiento al aprovechar la inteligencia artificial para mejorar la participación y la retención. Con HeyGen, puedes producir videos de entrenamiento animados sin esfuerzo y alcanzar a una audiencia global con facilidad.

Genera videos y clips para redes sociales atractivos en minutos

.

Quickly produce engaging video content for social media to promote your training programs and increase visibility.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar en la creación de videos de entrenamiento?

HeyGen ofrece un conjunto completo de herramientas para crear videos de formación, incluyendo avatares de IA y capacidades de texto a video. Con plantillas y escenas personalizables, puedes diseñar fácilmente contenido atractivo e informativo adaptado a las necesidades de tu marca.

¿Qué características ofrece HeyGen para vídeos de formación animados?

HeyGen permite la creación de vídeos de formación animados mediante sus avatares impulsados por inteligencia artificial y una extensa biblioteca de medios. Puedes mejorar tus vídeos con generación de voz en off y subtítulos, asegurando que sean atractivos y accesibles.

¿Puede HeyGen producir contenido de formación multilingüe?

Sí, HeyGen admite la creación de videos multilingües, permitiéndote generar locuciones y subtítulos en varios idiomas. Esta característica asegura que tu contenido de formación pueda llegar a una audiencia global de manera efectiva.

¿Qué técnicas de creación de vídeos ofrece HeyGen?

HeyGen ofrece técnicas avanzadas de creación de video, incluyendo la conversión de texto a video a partir de guiones, controles de marca y redimensionamiento de la relación de aspecto. Estas características te ayudan a producir videos de calidad profesional que se alinean con la identidad de tu marca.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo