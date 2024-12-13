Crea un vídeo de introducción de 60 segundos para nuevos empleados en una empresa tecnológica, con un avatar de IA amigable que los guíe a través de la cultura de la empresa. Este vídeo debe adoptar un estilo visual moderno y animado con una voz en off de IA animada, demostrando lo fácil que es crear vídeos de formación profesional utilizando los avatares de IA y las plantillas y escenas de HeyGen.

Generar Vídeo