Generador de Vídeos de Formación: Crea Cursos Atractivos Rápidamente

Transforma tus guiones en vídeos de formación de alta calidad al instante con nuestro avanzado generador de texto a vídeo, ahorrando horas de esfuerzo.

Crea un vídeo de introducción de 60 segundos para nuevos empleados en una empresa tecnológica, con un avatar de IA amigable que los guíe a través de la cultura de la empresa. Este vídeo debe adoptar un estilo visual moderno y animado con una voz en off de IA animada, demostrando lo fácil que es crear vídeos de formación profesional utilizando los avatares de IA y las plantillas y escenas de HeyGen.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo instructivo de 90 segundos para equipos de L&D, centrado en la formación técnica sobre nuevas características de software. El estilo visual debe ser claro y profesional, utilizando grabaciones de pantalla, acompañadas de voces en off precisas generadas directamente a partir de un guion, mostrando la capacidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen para una creación de contenido eficiente.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña una demostración de producto de 2 minutos para clientes potenciales que evalúan una nueva característica de software, apuntando a vídeos de alta calidad que expliquen claramente funcionalidades complejas. El estilo visual y de audio debe ser elegante, informativo e incluir voces en off profesionales de IA con subtítulos generados automáticamente para mejorar la accesibilidad y comprensión.
Prompt de Ejemplo 3
Produce una actualización dinámica de proyecto interno de 45 segundos para los miembros del equipo, utilizando el soporte de biblioteca de medios/stock de HeyGen para personalizar rápidamente los elementos del vídeo. El vídeo debe tener un estilo conciso y visualmente rico con una voz en off de IA entusiasta, transmitiendo eficazmente las actualizaciones y fomentando el compromiso del equipo sin requerir herramientas extensas de edición de vídeo.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Generador de Vídeos de Formación

Produce sin esfuerzo vídeos de formación de alta calidad usando IA. Sigue estos sencillos pasos para transformar tus guiones en contenido visual atractivo para un aprendizaje efectivo.

1
Step 1
Crea Tu Proyecto a partir de Texto
Comienza introduciendo tu guion de formación o seleccionando una plantilla. Nuestro generador de texto a vídeo transforma tu entrada en un vídeo borrador, formando la base para tu contenido.
2
Step 2
Personaliza con Avatares de IA y Medios
Mejora tu vídeo eligiendo un avatar de IA para presentar tu contenido. Añade medios de nuestra biblioteca, sube tus propios recursos o aplica controles de marca para alinearte con el estilo de tu organización.
3
Step 3
Genera Voces en Off y Subtítulos
Nuestra IA genera voces en off de sonido natural a partir de tu guion. Añade automáticamente subtítulos o leyendas para asegurar la accesibilidad y claridad de tus materiales de formación, produciendo un producto final pulido.
4
Step 4
Descarga y Comparte Tu Vídeo
Una vez finalizado, exporta tu vídeo de formación de alta calidad en varias proporciones de aspecto y descárgalo como un archivo MP4. Comparte fácilmente tu contenido de formación impactante con tu equipo o aprendices.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Agiliza la Educación en Salud

Aclara información médica compleja con vídeos generados por IA, haciendo que la formación en salud sea más accesible e impactante para todas las audiencias.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen el proceso de creación de vídeos de formación atractivos?

El generador de vídeos de IA de HeyGen transforma indicaciones de texto en vídeos de alta calidad utilizando una variedad de plantillas personalizables y avatares de IA realistas. Esto agiliza significativamente la creación de contenido para los equipos de L&D, convirtiéndolo en un generador de vídeos de formación eficiente.

¿Puedo personalizar extensamente mis vídeos de formación usando la plataforma de IA de HeyGen?

Sí, HeyGen ofrece herramientas robustas de edición de vídeo, permitiéndote personalizar vídeos con tu marca, seleccionar entre diversas voces en off de IA e integrar medios de una biblioteca de stock. Esto asegura que tu contenido de formación sea único y profesional.

¿Qué tipos de avatares y voces de IA están disponibles para el contenido de incorporación de empleados con HeyGen?

HeyGen ofrece una selección diversa de avatares de IA realistas y más de 300 voces en off de IA en varios idiomas y acentos. Esto facilita la producción de vídeos de incorporación de empleados dinámicos y contenido de formación técnica directamente desde texto, aprovechando las capacidades del generador de texto a vídeo de HeyGen.

¿Cómo asegura HeyGen una salida de vídeo de alta calidad para diversas necesidades de formación?

HeyGen genera vídeos de alta calidad con visuales de grado profesional y voces en off de IA. Los usuarios pueden descargar fácilmente archivos MP4 y cambiar las proporciones de aspecto para diferentes plataformas, asegurando que tus vídeos de formación sean accesibles e impactantes en todos los medios.

