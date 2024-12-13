Tu Generador de Simulaciones de Entrenamiento para Aprendizaje Interactivo

Transforma la formación en cumplimiento y los escenarios laborales en experiencias dinámicas e interactivas utilizando los avatares de AI de HeyGen.

Produce un vídeo convincente de 90 segundos dirigido a profesionales de TI y desarrolladores de software, demostrando las sofisticadas capacidades de un nuevo software de simulación de entrenamiento. El estilo visual debe ser moderno y elegante, con elementos de interfaz de usuario en pantalla y una narración clara y autoritaria. Utiliza los avatares de AI de HeyGen para guiar a los espectadores a través de configuraciones técnicas complejas y análisis de datos en tiempo real dentro del software, destacando su eficiencia y características avanzadas.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Se necesita un vídeo atractivo de 2 minutos para departamentos de RRHH y oficiales de cumplimiento, explicando cómo las simulaciones de entrenamiento interactivas, impulsadas por AI conversacional, revolucionan la educación en cumplimiento. Este vídeo debe adoptar un estilo visual profesional pero atractivo, con música de fondo clara y de apoyo. Los espectadores verán la generación de voz en off de HeyGen utilizada para articular información regulatoria compleja y demostrar cómo los aprendices interactúan con escenarios impulsados por AI para practicar la toma de decisiones.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo conciso de 60 segundos para formadores corporativos y gerentes de L&D, mostrando cómo las soluciones de eLearning personalizadas con simulaciones pueden abordar eficazmente escenarios comunes en el lugar de trabajo. El vídeo debe tener una estética visual práctica y relatable con una banda sonora animada. Ilustra el proceso de creación rápida transformando un guion directamente en vídeo usando la función de texto a vídeo de HeyGen, enfatizando el rápido despliegue de módulos de formación relevantes.
Prompt de Ejemplo 3
Dirigido a innovadores tecnológicos y gerentes de productos de formación, este dinámico vídeo de 45 segundos explorará el potencial de vanguardia de la AI generativa en la creación de simulaciones AI adaptativas. Se debe emplear un estilo visual visionario, complementado con efectos de sonido ambiental sutiles. Demostrará la versatilidad y rapidez de la creación de contenido al ensamblar rápidamente diversas escenas usando la función de plantillas y escenas de HeyGen, visualizando cómo la AI generativa puede construir rápidamente entornos de simulación variados para un aprendizaje avanzado.

Copia el prompt

Pega en el cuadro de Creación

Ve cómo tu vídeo cobra vida


Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Simulaciones de Entrenamiento

Crea sin esfuerzo simulaciones de entrenamiento atractivas impulsadas por AI para mejorar los resultados de aprendizaje y preparar a tu equipo para escenarios del mundo real.

1
Step 1
Crea el Guion de tu Escenario
Comienza delineando tu escenario de entrenamiento. Nuestra plataforma aprovecha las capacidades de texto a vídeo desde guion, permitiéndote transformar rápidamente tu contenido escrito en diálogos y narrativas de simulación dinámicas.
2
Step 2
Elige Avatares y Voces AI
Selecciona entre una amplia gama de avatares AI para representar personajes en tu simulación. Personaliza su apariencia y utiliza la generación de voz en off realista para dar a tus escenarios un toque humano auténtico y atractivo.
3
Step 3
Añade Elementos Interactivos
Mejora el compromiso integrando puntos de decisión interactivos, preguntas y retroalimentación. Utiliza nuestras Plantillas y escenas para construir un camino de aprendizaje estructurado pero flexible que se adapte a las elecciones del usuario.
4
Step 4
Exporta y Despliega tu Simulación
Una vez que tu simulación de entrenamiento interactiva esté completa, exporta fácilmente tu contenido en varios formatos. Nuestra función de redimensionamiento y exportación de relación de aspecto asegura que tu simulación se vea genial en cualquier dispositivo o plataforma para un despliegue sin problemas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Visualiza Escenarios Complejos

.

Transforma conceptos abstractos y escenarios del mundo real en simulaciones de vídeo AI vívidas e interactivas, haciendo que el contenido de formación complejo sea inmersivo y comprensible.



Preguntas Frecuentes

¿Cómo facilita HeyGen las simulaciones AI y la formación basada en avatares?

HeyGen aprovecha la avanzada AI generativa para crear avatares AI realistas y contenido de texto a vídeo. Esto permite a las empresas desarrollar simulaciones de entrenamiento atractivas e interactivas rápidamente, integrándose directamente en sus estrategias de simulación de eLearning.

¿Puede HeyGen integrarse con plataformas LMS existentes para formación basada en simulaciones?

Aunque HeyGen se centra principalmente en la generación de vídeos, el contenido generado puede exportarse fácilmente y subirse a cualquier LMS para una integración sin problemas. Esto permite un despliegue flexible de tus soluciones de eLearning personalizadas con simulaciones.

¿Qué capacidades ofrece HeyGen para crear escenarios laborales personalizados y escenarios ramificados?

HeyGen proporciona una plataforma robusta para desarrollar soluciones de eLearning personalizadas con simulaciones al ofrecer diversos avatares AI y capacidades de texto a vídeo. Puedes diseñar escenarios laborales realistas y escenarios ramificados utilizando varias plantillas y controles de marca.

¿Qué tan rápido puedo generar una simulación de entrenamiento interactiva con HeyGen?

HeyGen agiliza el proceso de convertirse en un generador de simulaciones de entrenamiento, permitiéndote producir simulaciones de entrenamiento interactivas de alta calidad de manera eficiente. Simplemente introduce tu guion, selecciona un avatar AI, y HeyGen genera el vídeo, incluyendo voz en off y subtítulos, en minutos.

