Produce un vídeo convincente de 90 segundos dirigido a profesionales de TI y desarrolladores de software, demostrando las sofisticadas capacidades de un nuevo software de simulación de entrenamiento. El estilo visual debe ser moderno y elegante, con elementos de interfaz de usuario en pantalla y una narración clara y autoritaria. Utiliza los avatares de AI de HeyGen para guiar a los espectadores a través de configuraciones técnicas complejas y análisis de datos en tiempo real dentro del software, destacando su eficiencia y características avanzadas.

Generar Vídeo