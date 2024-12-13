Tu Generador de Simulaciones de Entrenamiento para Aprendizaje Interactivo
Transforma la formación en cumplimiento y los escenarios laborales en experiencias dinámicas e interactivas utilizando los avatares de AI de HeyGen.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Se necesita un vídeo atractivo de 2 minutos para departamentos de RRHH y oficiales de cumplimiento, explicando cómo las simulaciones de entrenamiento interactivas, impulsadas por AI conversacional, revolucionan la educación en cumplimiento. Este vídeo debe adoptar un estilo visual profesional pero atractivo, con música de fondo clara y de apoyo. Los espectadores verán la generación de voz en off de HeyGen utilizada para articular información regulatoria compleja y demostrar cómo los aprendices interactúan con escenarios impulsados por AI para practicar la toma de decisiones.
Desarrolla un vídeo conciso de 60 segundos para formadores corporativos y gerentes de L&D, mostrando cómo las soluciones de eLearning personalizadas con simulaciones pueden abordar eficazmente escenarios comunes en el lugar de trabajo. El vídeo debe tener una estética visual práctica y relatable con una banda sonora animada. Ilustra el proceso de creación rápida transformando un guion directamente en vídeo usando la función de texto a vídeo de HeyGen, enfatizando el rápido despliegue de módulos de formación relevantes.
Dirigido a innovadores tecnológicos y gerentes de productos de formación, este dinámico vídeo de 45 segundos explorará el potencial de vanguardia de la AI generativa en la creación de simulaciones AI adaptativas. Se debe emplear un estilo visual visionario, complementado con efectos de sonido ambiental sutiles. Demostrará la versatilidad y rapidez de la creación de contenido al ensamblar rápidamente diversas escenas usando la función de plantillas y escenas de HeyGen, visualizando cómo la AI generativa puede construir rápidamente entornos de simulación variados para un aprendizaje avanzado.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Genera Cursos de Formación Integrales.
Crea rápidamente cursos de formación basados en simulaciones diversas, permitiendo una distribución más amplia y alcanzando a más aprendices de manera eficiente en todo el mundo.
Mejora el Compromiso y la Retención en la Formación.
Aprovecha las simulaciones de vídeo impulsadas por AI para aumentar significativamente el compromiso de los aprendices y la retención del conocimiento, llevando a experiencias de aprendizaje más efectivas.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo facilita HeyGen las simulaciones AI y la formación basada en avatares?
HeyGen aprovecha la avanzada AI generativa para crear avatares AI realistas y contenido de texto a vídeo. Esto permite a las empresas desarrollar simulaciones de entrenamiento atractivas e interactivas rápidamente, integrándose directamente en sus estrategias de simulación de eLearning.
¿Puede HeyGen integrarse con plataformas LMS existentes para formación basada en simulaciones?
Aunque HeyGen se centra principalmente en la generación de vídeos, el contenido generado puede exportarse fácilmente y subirse a cualquier LMS para una integración sin problemas. Esto permite un despliegue flexible de tus soluciones de eLearning personalizadas con simulaciones.
¿Qué capacidades ofrece HeyGen para crear escenarios laborales personalizados y escenarios ramificados?
HeyGen proporciona una plataforma robusta para desarrollar soluciones de eLearning personalizadas con simulaciones al ofrecer diversos avatares AI y capacidades de texto a vídeo. Puedes diseñar escenarios laborales realistas y escenarios ramificados utilizando varias plantillas y controles de marca.
¿Qué tan rápido puedo generar una simulación de entrenamiento interactiva con HeyGen?
HeyGen agiliza el proceso de convertirse en un generador de simulaciones de entrenamiento, permitiéndote producir simulaciones de entrenamiento interactivas de alta calidad de manera eficiente. Simplemente introduce tu guion, selecciona un avatar AI, y HeyGen genera el vídeo, incluyendo voz en off y subtítulos, en minutos.