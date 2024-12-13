Generador de Vídeos de Segmentos de Formación: Crea Contenido Atractivo Rápidamente

Optimiza tu flujo de trabajo para vídeos de aprendizaje dinámicos y personaliza fácilmente tu contenido con nuestras versátiles Plantillas y escenas.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo instructivo de 45 segundos para propietarios de pequeñas empresas, mostrando cómo los avatares de IA de HeyGen pueden ofrecer actualizaciones rápidas y con marca. El estilo visual debe ser brillante y moderno, utilizando plantillas personalizables para un aspecto coherente, acompañado de una voz en off alegre y amigable. Enfatiza la facilidad de usar avatares de IA para crear contenido educativo profesional sin necesidad de una cámara.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo explicativo de 90 segundos para equipos de soporte técnico detallando una nueva función de software. El estilo visual debe ser claro y funcional, utilizando grabaciones de pantalla y gráficos simples, acompañado de una voz en off calmada y precisa. Asegúrate de que el vídeo utilice Subtítulos/captions de HeyGen para mejorar la accesibilidad y comprensión para diversos estilos de aprendizaje.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo de 60 segundos para creadores de cursos en línea, demostrando cómo producir rápidamente contenido educativo profesional para introducciones de cursos. El estilo visual debe ser inspirador y de alta calidad, aprovechando diversos elementos de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen, acompañado de una voz en off alentadora y articulada. Muestra cómo los creadores pueden lograr un aspecto pulido sin necesidad de filmaciones extensas.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Segmentos de Formación

Produce rápidamente vídeos de formación profesionales y atractivos con herramientas impulsadas por IA, transformando tu texto en contenido visual dinámico en solo unos clics.

1
Step 1
Crea tu Guion
Pega el guion de tu contenido de formación en la plataforma. Nuestra función de Texto a vídeo desde guion convierte instantáneamente tu material escrito en una historia de vídeo.
2
Step 2
Selecciona tus Visuales
Mejora tu vídeo eligiendo de una diversa biblioteca de avatares de IA para presentar tu formación, asegurando una presencia en pantalla profesional y coherente.
3
Step 3
Añade Audio Atractivo
Utiliza nuestra función de generación de Voz en off para añadir narración de sonido natural a tus segmentos de formación, asegurando claridad y compromiso sin grabación manual.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo
Finaliza tu vídeo de formación y utiliza el cambio de tamaño de la relación de aspecto y exportaciones para descargarlo en varios formatos, listo para compartir en todas tus plataformas deseadas.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Temas Educativos Complejos

Transforma temas intrincados en contenido educativo claro y profesional usando vídeo de IA, haciendo el aprendizaje más accesible y efectivo para todos.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo optimiza HeyGen el proceso de creación de vídeos usando IA?

HeyGen utiliza capacidades avanzadas de IA Generativa y Texto a Vídeo para transformar guiones en contenido de vídeo atractivo, optimizando significativamente el proceso de creación de vídeos. Los usuarios pueden generar vídeos de formación, contenido de marketing o tutoriales usando avatares de IA y tecnología de texto a voz realista, optimizando su flujo de trabajo desde el guion hasta el resultado final.

¿Puedo personalizar los avatares de IA e integrar elementos de marca con HeyGen?

Sí, HeyGen ofrece una amplia personalización para avatares de IA y permite la integración fluida de tus elementos de marca, incluidos logotipos y colores, para crear contenido educativo profesional. También puedes mejorar tus vídeos con diversas voces en off y plantillas personalizables, asegurando que se alineen perfectamente con la identidad de tu marca.

¿Qué opciones de exportación y características técnicas ofrece HeyGen para la distribución de vídeos?

HeyGen proporciona características técnicas robustas para una distribución versátil de vídeos, incluyendo el cambio de tamaño de la relación de aspecto para varias plataformas y la generación automática de Subtítulos/captions. Puedes aprovechar la Narración Multi-voz para experiencias de aprendizaje dinámicas, creando vídeos profesionales con herramientas esenciales de IA que están listos para cualquier audiencia.

¿Cómo puede HeyGen servir como un generador efectivo de vídeos de formación con IA?

HeyGen es un potente generador de vídeos de formación con IA, que permite a los usuarios producir rápidamente contenido educativo profesional y vídeos de aprendizaje dinámicos. Aprovecha las capacidades de Texto a Vídeo y avatares de IA para crear segmentos de formación atractivos sin necesidad de software de edición de vídeo complejo, convirtiéndolo en una herramienta de IA ideal para el aprendizaje corporativo y tutoriales.

