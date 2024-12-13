Desbloquea el Compromiso con un Generador de Vídeos de Refuerzo de Formación

Mejora la incorporación y formación de empleados con avatares de IA personalizados que hacen que cada módulo de aprendizaje sea interactivo e inolvidable

Diseña un vídeo de 60 segundos específicamente para desarrolladores de software y profesionales de TI que exploren nuevas herramientas de IA, mostrando cómo un generador de vídeos de IA puede simplificar explicaciones técnicas complejas. El estilo visual debe ser limpio, futurista y orientado a los datos, acompañado de una narración de IA precisa y profesional. Destaca la eficiencia de convertir documentación técnica en visuales atractivos utilizando la función de Texto a vídeo desde guion de HeyGen.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo introductorio de 1 minuto dirigido a gerentes de RRHH y especialistas en L&D, demostrando la facilidad de crear contenido dinámico para la incorporación de empleados. El vídeo debe tener un estilo visual cálido y acogedor con diversos avatares de IA representando a nuevos empleados y formadores, acompañado de una pista de fondo animada y una narración de IA amigable. Enfatiza la capacidad de plantillas personalizables y la personalización ofrecida por los avatares de IA de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo de formación corporativa de 90 segundos para empresas globales y líderes de departamentos de formación, centrado en procedimientos críticos de cumplimiento. El estilo visual y de audio debe ser altamente profesional, elegante y fácilmente digerible, utilizando generación de narraciones claras en múltiples idiomas junto con subtítulos destacados para garantizar la accesibilidad. Ilustra cómo las capacidades robustas de generación de narraciones y subtítulos de HeyGen apoyan la formación escalable sin sacrificar la claridad.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo de refuerzo de formación de 45 segundos para propietarios de pequeñas empresas y líderes de equipo, diseñado para volver a involucrar rápidamente a los empleados con actualizaciones clave de políticas. El vídeo debe ser dinámico, visualmente rico con cortes rápidos, y aprovechar una biblioteca de medios diversa y soporte de stock para mantener la atención, complementado por una narración de IA enérgica. Muestra cómo la amplia selección de Plantillas y escenas de HeyGen, combinada con su extensa biblioteca de Medios/soporte de stock, simplifica la creación de contenido de refuerzo de formación efectivo y memorable.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Refuerzo de Formación

Crea rápidamente vídeos de refuerzo de formación impactantes que involucren a los aprendices y solidifiquen el conocimiento a través de la generación de vídeos impulsada por IA.

1
Step 1
Crea tu Guion de Formación
Comienza redactando tu guion de formación. Nuestra plataforma utiliza la funcionalidad de Texto a vídeo desde guion, convirtiendo tu texto directamente en contenido de vídeo atractivo.
2
Step 2
Elige tu Presentador de IA
Selecciona entre una amplia gama de avatares de IA para transmitir tu mensaje. Estos avatares de IA proporcionan una presentación consistente y profesional para tus vídeos de formación corporativa.
3
Step 3
Añade Subtítulos para Accesibilidad
Mejora la comprensión y alcanza a una audiencia más amplia generando automáticamente subtítulos y traducciones multilingües para tu contenido de vídeo.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo Completado
Finaliza tu vídeo de refuerzo de formación utilizando nuestro redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones, dejándolo listo para su distribución e integración con varias plataformas como las plataformas LMS.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica la Educación en Salud y Temas Médicos

Transforma información médica compleja en vídeos de IA claros y atractivos, haciendo que la educación en salud compleja sea más accesible y efectiva para los aprendices.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la generación de vídeos con IA para la formación?

HeyGen es un avanzado generador de vídeos de IA que simplifica la creación de vídeos de formación atractivos. Con su generación de vídeos impulsada por IA, los usuarios pueden transformar Texto a vídeo desde guion utilizando avatares de IA realistas y narraciones de IA profesionales, agilizando todo el proceso de producción. Esto mejora significativamente la velocidad y calidad de los vídeos de refuerzo de formación.

¿Qué opciones de personalización ofrece HeyGen para vídeos de formación corporativa?

HeyGen proporciona una amplia personalización para vídeos de formación corporativa a través de plantillas personalizables, controles de marca y una rica biblioteca de medios. Los usuarios también pueden incorporar subtítulos y traducciones multilingües, asegurando que el contenido sea accesible y adaptado para diversas audiencias globales. Esto permite una representación de marca escalable y consistente en todos los materiales de formación.

¿Pueden integrarse los vídeos de HeyGen con plataformas LMS existentes?

Sí, los vídeos creados con HeyGen, un generador de vídeos de IA, están diseñados para una integración perfecta en varias plataformas LMS. Las potentes capacidades de edición de vídeo de la plataforma permiten un formato óptimo, asegurando escalabilidad y fácil implementación dentro de su infraestructura de aprendizaje existente para experiencias de aprendizaje atractivas.

¿Qué tan rápido puedo producir vídeos de formación utilizando las capacidades de IA de HeyGen?

La funcionalidad eficiente de Texto a vídeo desde guion de HeyGen acelera dramáticamente la producción de vídeos de formación. Al utilizar avatares de IA y narraciones de IA avanzadas, puedes generar contenido de vídeo de alta calidad rápidamente, transformando material escrito en experiencias de aprendizaje atractivas en minutos.

