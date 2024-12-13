Creador de Vídeos de Actualización de Formación: Aumenta el Compromiso con IA

Actualiza rápidamente tu contenido de formación y mantén a los empleados comprometidos aprovechando avatares de IA realistas para ofrecer lecciones dinámicas.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de incorporación de 2 minutos para nuevos empleados técnicos, explicando la compleja arquitectura del sistema interno. El estilo visual debe ser atractivo, empleando diagramas animados y transiciones suaves, con un avatar de IA presentando la información en un tono acogedor pero autoritario. Asegúrate de que todos los términos clave se refuercen con texto claro en pantalla para accesibilidad y retención del conocimiento, aprovechando los avatares de IA de HeyGen para explicaciones consistentes y atractivas.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de actualización de formación sobre cumplimiento de 90 segundos para todo el personal, describiendo un cambio reciente en la política de seguridad de datos. El enfoque visual debe ser limpio y tranquilizador, utilizando plantillas y escenas prediseñadas para transmitir eficazmente información crucial sin jerga. El audio debe ser calmado e informativo, guiando a los espectadores a través de las nuevas directrices con claridad y profesionalismo, mostrando las Plantillas y escenas de HeyGen para un despliegue rápido de contenido.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo tutorial dinámico de 45 segundos para los miembros existentes del equipo, ilustrando una mejor práctica para un flujo de trabajo común utilizando una herramienta específica. El vídeo debe ser altamente visual, con elementos gráficos enérgicos y un tono instructivo directo, creado rápidamente usando Texto a vídeo desde guion. Esta guía 'cómo hacer' debe ser fácilmente digerible, sirviendo como una referencia rápida para tareas rutinarias y demostrando la eficiencia de la capacidad de Texto a vídeo desde guion de HeyGen.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Actualización de Formación

Actualiza sin esfuerzo tus materiales de formación con vídeos dinámicos. Genera contenido atractivo, personaliza los visuales y comparte resultados pulidos en solo cuatro sencillos pasos.

1
Step 1
Crea Tu Contenido
Comienza escribiendo o pegando tu contenido de formación. Utiliza Texto a vídeo desde guion para transformar instantáneamente tu texto en un borrador de vídeo atractivo, perfecto para refrescar tus materiales.
2
Step 2
Selecciona Tus Visuales
Mejora tu mensaje eligiendo de una diversa biblioteca de avatares de IA para presentar tu contenido. Personaliza fácilmente las escenas para alinearlas con la estética de tu marca y los objetivos de aprendizaje.
3
Step 3
Añade Mejoras Clave
Refina tu vídeo de formación con elementos dinámicos. Genera locuciones profesionales en varios estilos y añade automáticamente subtítulos precisos para asegurar claridad y accesibilidad para todos los aprendices.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo de formación actualizado ajustando el redimensionamiento de la relación de aspecto y las exportaciones para adaptarse a cualquier plataforma. Exporta fácilmente tu vídeo completado para una integración sin problemas en tu sistema de gestión de aprendizaje u otros canales.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica la Formación Compleja

Transforma conceptos intrincados en explicaciones en vídeo claras y digeribles, haciendo que los temas de formación difíciles sean fácilmente comprensibles para todos los aprendices.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación usando IA?

HeyGen aprovecha la avanzada IA para transformar guiones de texto en vídeos de formación profesional al instante. Los usuarios pueden seleccionar entre una amplia gama de avatares de IA y generar locuciones de IA con sonido natural, reduciendo significativamente el tiempo de producción para crear vídeos de formación.

¿Qué funciones de edición ofrece HeyGen para personalizar el contenido de formación?

HeyGen proporciona un editor de vídeo intuitivo con varias plantillas y controles de marca para personalizar tu contenido de formación. Puedes incorporar fácilmente tus propios medios en las escenas, asegurando que tus vídeos se alineen perfectamente con el estilo de tu marca.

¿Puede HeyGen ayudar a añadir subtítulos y a integrarse con plataformas de aprendizaje existentes?

Absolutamente, HeyGen simplifica la creación de vídeos de formación accesibles generando automáticamente subtítulos y subtítulos cerrados. La plataforma asegura que tus vídeos de formación producidos sean fácilmente exportables y compatibles con varios sistemas de gestión de aprendizaje, agilizando la distribución para programas de formación de empleados.

¿Es fácil actualizar y refrescar el contenido existente del creador de vídeos de actualización de formación usando HeyGen?

Sí, HeyGen está diseñado para facilitar las actualizaciones de tu contenido del creador de vídeos de actualización de formación. Simplemente editando el guion de texto, puedes generar rápidamente segmentos de vídeo revisados sin necesidad de volver a grabar, haciendo que el mantenimiento continuo del contenido sea eficiente y escalable.

