Elabora un vídeo conciso de 45 segundos explicando un proceso crítico de actualización de software para los equipos de desarrollo interno. Este vídeo necesita un estilo visual limpio y paso a paso con música de fondo enérgica. Aprovecha los "Plantillas y escenas" de HeyGen para una creación rápida e integra "Soporte de biblioteca de medios/stock" para representar visualmente conceptos clave, transformando 'POEs' secos en contenido atractivo con una 'edición fácil' mínima.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un 'vídeo explicativo' de 2 minutos para ingenieros senior demostrando la implementación de una nueva integración de API. El estilo visual debe ser altamente detallado y centrado en la pantalla, enfocándose en fragmentos de código y diagramas del sistema, acompañado de una narración clara y calmada. Asegúrate de que todos los términos técnicos se refuercen utilizando la función de "Subtítulos/captions" de HeyGen para accesibilidad y claridad, especialmente al discutir conceptos complejos de 'herramientas de vídeo AI', y aplica "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" para múltiples canales de comunicación interna.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo dinámico de 60 segundos de resumen de marketing dirigido a gerentes de TI, mostrando las ganancias de eficiencia de una nueva plataforma de gestión en la nube. El estilo visual debe ser moderno, atractivo y de ritmo rápido, incorporando metraje profesional de B-roll y gráficos en movimiento vibrantes. Utiliza la capacidad de "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen para generar rápidamente narrativas convincentes e integrar sin problemas un "avatar de AI" para presentar estadísticas clave, haciendo que los 'vídeos de marketing' sean impactantes y profesionales para clientes potenciales.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona un Creador de Vídeos de Resumen de Formación

Transforma sin esfuerzo tus materiales de formación en resúmenes de vídeo atractivos usando herramientas impulsadas por AI, optimizando tu proceso de creación de contenido para un impacto máximo.

1
Step 1
Crea tu Borrador Inicial
Comienza tu viaje de creación de vídeo escribiendo o pegando tu guion. Nuestra plataforma transforma instantáneamente tu texto en un borrador de vídeo editable, haciendo que la creación de contenido sea fluida para tu resumen de formación.
2
Step 2
Elige una Plantilla Profesional
Selecciona de una rica biblioteca de plantillas de vídeo profesionales diseñadas específicamente para formación. Estas escenas preconstruidas proporcionan una base visual sólida, ahorrándote tiempo y esfuerzo.
3
Step 3
Añade Avatares AI Atractivos
Incorpora un avatar AI realista para presentar tu contenido de manera dinámica. Estos presentadores virtuales añaden un toque profesional, haciendo que tu formación sea más atractiva y memorable para tu audiencia.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo de Formación Final
Revisa tu resumen de formación completo y expórtalo en el formato y resolución deseados. Comparte fácilmente tus vídeos de formación de alta calidad con tu equipo para educar efectivamente a tu audiencia.

Aclara Conceptos Complejos en la Formación

Transforma temas intrincados en vídeos de resumen de formación claros y fáciles de entender, mejorando la comprensión para todos los aprendices.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación usando AI?

HeyGen aprovecha herramientas avanzadas de vídeo AI para optimizar la producción de vídeos de formación. Nuestra plataforma te permite convertir guiones de texto en contenido de vídeo dinámico con generadores de voz AI y avatares AI realistas, reduciendo significativamente el tiempo y esfuerzo de producción. Esto hace que las tareas complejas de creación de vídeos de resumen de formación sean increíblemente accesibles.

¿Puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de incorporación o explicativos atractivos con avatares AI?

Absolutamente. HeyGen es una potente plataforma de creación de vídeos impulsada por AI perfecta para vídeos de incorporación y explicativos atractivos. Puedes elegir entre una variedad de avatares AI y plantillas de vídeo, transformando tu texto en narrativas visuales convincentes sin necesidad de equipos complejos o actores.

¿Qué opciones de personalización están disponibles para personalizar mis vídeos de resumen de formación en HeyGen?

HeyGen ofrece controles de personalización completos para asegurar que tus vídeos de resumen de formación se alineen perfectamente con la identidad de tu empresa. Puedes integrar fácilmente tu logotipo, ajustar colores y seleccionar de una rica biblioteca de medios de stock para mantener una estética de marca consistente en todo tu contenido de vídeo y vídeos de marketing.

¿Qué características ofrece HeyGen para una edición y producción de vídeo eficiente?

HeyGen ofrece un editor fácil de usar, de arrastrar y soltar, que hace que la edición fácil sea una realidad para todos. Con características como grabación de pantalla y cámara, plantillas flexibles y redimensionamiento de relación de aspecto, puedes producir eficientemente vídeos de formación de alta calidad y POEs rápidamente.

