Creador de Vídeos de Módulos de Formación: Cursos Atractivos Hechos Fácilmente
Reduce el tiempo de formación y ahorra costes creando vídeos de formación en línea profesionales y atractivos con avatares de AI.
Desarrolla un vídeo instructivo de 45 segundos dirigido a equipos de ventas internos, demostrando una nueva característica del producto con un estilo visual informativo y conciso. Este vídeo de formación, creado sin esfuerzo a partir de un guion utilizando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen, debería incluir subtítulos en pantalla claros para asegurar que se entienda cada detalle.
Produce un vídeo de formación en línea de 30 segundos para propietarios de pequeñas empresas, enfatizando un enfoque rápido, dinámico y visualmente atractivo para dominar software esencial. Utilizando las diversas plantillas y escenas de HeyGen, este vídeo ofrecería una experiencia de aprendizaje rápida e impactante, ayudando a reducir efectivamente el tiempo de formación.
Crea un vídeo de incorporación de empleados de 90 segundos específicamente para gerentes de recursos humanos para presentar a los nuevos empleados la cultura de la empresa, con un estilo visual acogedor e instructivo con un avatar de AI amigable. Este completo escenario de creador de vídeos de formación se beneficiaría del amplio soporte de biblioteca de medios/stock de HeyGen para enriquecer la narrativa visual.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Escalar la Producción de Cursos.
Escala rápidamente tu producción de cursos y alcanza una audiencia más amplia de aprendices a nivel global.
Simplificar la Educación Compleja.
Simplifica temas complejos y mejora los resultados educativos en todas las industrias.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de formación de manera eficiente?
La plataforma impulsada por AI de HeyGen te permite crear vídeos de formación atractivos rápidamente transformando guiones en vídeos de formación en línea profesionales, reduciendo significativamente el tiempo y esfuerzo de producción para cualquier creador de vídeos de módulos de formación.
¿Qué características ofrece HeyGen para desarrollar vídeos de formación atractivos?
HeyGen mejora tu contenido de formación con avatares de AI, generación de voz en off realista y plantillas dinámicas, asegurando que tus vídeos de formación y explicativos sean altamente atractivos e impactantes para los aprendices.
¿Puede HeyGen apoyar las necesidades de accesibilidad para vídeos de formación en línea?
Sí, HeyGen asegura que tus vídeos de formación en línea sean accesibles y profesionales con subtítulos automáticos y controles de marca personalizables, haciendo que la información compleja sea más fácil de digerir para todas las audiencias.
¿Proporciona HeyGen plantillas para simplificar la creación de vídeos de formación?
Absolutamente, HeyGen ofrece una amplia gama de plantillas y escenas de vídeos de formación, simplificando el proceso de creación de vídeos de formación profesionales para diversos propósitos, desde la incorporación de empleados hasta demostraciones de productos.