Generador de Módulos de Formación: Crea Cursos Atractivos Rápidamente
Transforma tu formación con nuestro creador de cursos AI, haciendo el e-learning atractivo y eficiente. Usa nuestras plantillas y escenas para construir cursos en minutos.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo promocional dinámico de 90 segundos para propietarios de pequeñas empresas y departamentos de RRHH, demostrando el poder de nuestra plataforma impulsada por AI para crear contenido interactivo y atractivo. El estilo visual y de audio debe ser vibrante y alentador, con avatares de AI diversos interactuando con elementos en pantalla, complementado con música de fondo inspiradora y visuales de la biblioteca de medios/soporte de stock. Enfócate en la simplicidad de transformar temas complejos en experiencias de aprendizaje digeribles.
Crea un vídeo tutorial convincente de 1 minuto para creadores de contenido y educadores, destacando la interfaz increíblemente fácil de usar de nuestro creador de cursos. El estilo visual debe ser moderno y rápido, utilizando cortes rápidos y animaciones de texto en pantalla para enfatizar las características clave. Una narración de texto a vídeo entusiasta y animada debe guiar a los espectadores a través del proceso de creación rápida utilizando varias plantillas y escenas, dejando claro lo fácil que es desarrollar cursos profesionales.
Diseña un vídeo informativo de 2 minutos dirigido a oficiales de cumplimiento y departamentos de formación empresarial, explicando cómo nuestra plataforma simplifica la formación en cumplimiento y proporciona análisis perspicaces. El estilo visual debe ser serio pero accesible, empleando infografías profesionales y escenarios del mundo real. Una narración calmada y clara con subtítulos precisos debe detallar la importancia de rastrear el progreso del aprendiz y la flexibilidad ofrecida por el cambio de tamaño de aspecto y exportaciones para diferentes plataformas, asegurando que se cumplan todos los requisitos técnicos.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Expande el Alcance y la Creación de Cursos.
Genera más cursos de formación sin esfuerzo, alcanzando una audiencia global más amplia y escalando tus iniciativas de e-learning de manera efectiva.
Simplifica Contenido Educativo Complejo.
Utiliza AI para desmitificar temas intrincados, mejorando la claridad y comprensión en todos tus módulos de formación.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo optimiza HeyGen la creación de módulos de formación impulsados por AI?
HeyGen actúa como un creador de cursos AI intuitivo, permitiendo a los usuarios generar rápidamente módulos de formación de alta calidad basados en vídeo. Su plataforma impulsada por AI simplifica el proceso de transformar guiones en contenido atractivo utilizando avatares de AI y generación de voz en off, asegurando una interfaz fácil de usar para cada creador de cursos.
¿Pueden integrarse los cursos de formación en vídeo generados por HeyGen en plataformas LMS existentes?
Sí, HeyGen admite la creación de cursos de formación que pueden exportarse e integrarse sin problemas en varios sistemas de gestión de aprendizaje (LMS). Aunque HeyGen se centra en la generación de vídeo potente, los vídeos producidos son compatibles para su implementación en plataformas compatibles con SCORM, asegurando una amplia accesibilidad para iniciativas de e-learning.
¿Qué opciones de personalización están disponibles para el contenido de e-learning creado con HeyGen?
HeyGen ofrece una amplia personalización para tu contenido de e-learning, incluyendo plantillas personalizables y controles de marca robustos para logotipos y colores. Esto permite a las organizaciones mantener la consistencia de la marca en todos los módulos de formación, mejorando la apariencia profesional de su formación de incorporación o cumplimiento.
¿Cuáles son las características principales de HeyGen para la producción eficiente de vídeos de formación?
HeyGen simplifica la creación de vídeos a través de sus potentes capacidades de texto a vídeo, permitiéndote generar vídeos de formación profesionales a partir de guiones al instante. Con características como subtítulos, leyendas y una interfaz fácil de usar, acelera significativamente la producción de contenido de vídeo atractivo para cualquier necesidad de formación.