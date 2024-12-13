Crea vídeos de formación atractivos con facilidad

Desbloquea el poder de los avatares de inteligencia artificial para mejorar la creación de tus videos de entrenamiento, haciendo que los videos instructivos sean más interactivos y atractivos.

Agent es el primer motor creativo diseñado para transformar una única instrucción en un video completo.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos comandos.

Indicación 1
Dirigido a profesionales creativos y educadores, este vídeo de 90 segundos profundiza en el mundo de los vídeos animados y las grabaciones de pantalla. Descubre cómo la función de texto a vídeo desde guion de HeyGen puede transformar tus ideas en vibrantes tutoriales en vídeo. El vídeo mostrará una combinación de escenas animadas y grabaciones de pantalla en tiempo real, proporcionando una experiencia visualmente rica e informativa para tu audiencia.
Indicación 2
Este vídeo de 45 segundos es perfecto para entrenadores a distancia y educadores en línea que buscan mejorar sus tutoriales en vídeo. Aprende a aprovechar la biblioteca de medios y el soporte de stock de HeyGen para enriquecer tu contenido con visuales y sonido de alta calidad. El vídeo demostrará la integración perfecta de subtítulos y leyendas, asegurando que tus vídeos instructivos sean accesibles y atractivos para todos los estudiantes.
Indicación 3
Dirigido a diseñadores instruccionales y creadores de contenido, este video de 2 minutos ofrece una inmersión profunda en el proceso de creación de videos de capacitación. Con el redimensionamiento de la relación de aspecto y las exportaciones de HeyGen, puedes adaptar tus videos para cualquier plataforma o dispositivo. El video presentará una combinación de videos del presentador y narración en off, proporcionando una guía completa para producir materiales de capacitación de nivel profesional.
Copie el mensaje
Pega en el cuadro de Creación
Mira tu vídeo cobrar vida
Motor Creativo

Sin equipo. Sin cortes. Solo tu Agente de Video IA trabajando

Creación de Video Nativo

Generación de vídeo de extremo a extremo

Construido con Estructura y Propósito

Reseñas

Cómo funciona el creador de videos de materiales de formación

Crea vídeos de formación atractivos y eficaces con facilidad utilizando nuestro intuitivo creador de vídeos.

1
Step 1
Crea un guion gráfico
Comience delineando su video de entrenamiento con un guion gráfico claro. Esto ayuda a organizar su contenido y asegura un flujo suave de información. Utilice las plantillas y escenas de HeyGen para visualizar sus ideas de manera efectiva.
2
Step 2
Seleccione el formato de su vídeo
Elige el tipo de vídeo que mejor se adapte a tus necesidades de formación, ya sea un screencast, vídeo animado o vídeo con presentador. HeyGen ofrece una variedad de formatos para ajustarse a tu estilo de instrucción.
3
Step 3
Añadir voz en off
Mejora tu video de entrenamiento con una voz en off profesional. Utiliza la función de generación de voz en off de HeyGen para añadir una narración clara y atractiva que complemente tus imágenes.
4
Step 4
Exportar y compartir
Una vez que tu video esté completo, expórtalo en la relación de aspecto y formato deseados. Compártelo sin problemas con tu equipo o súbelo a tu sistema de gestión de aprendizaje para la formación a distancia.

Casos de uso

HeyGen revoluciona la creación de videos de entrenamiento ofreciendo herramientas que mejoran la participación y retención, facilitando la creación de videos instructivos y tutoriales impactantes.

Simplificar temas médicos y mejorar la educación sanitaria

Use HeyGen to create clear and concise instructional videos that simplify complex medical topics for better understanding.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar en la creación de videos de entrenamiento?

HeyGen simplifica la creación de videos de entrenamiento con sus avatares de IA y capacidades de texto a video, permitiéndote producir videos instructivos atractivos de manera eficiente.

¿Qué características ofrece HeyGen para tutoriales en vídeo?

HeyGen ofrece una variedad de funciones para tutoriales en video, incluyendo generación de voz en off, subtítulos y plantillas personalizables para mejorar tu contenido.

¿Se puede utilizar HeyGen para crear vídeos animados?

Sí, HeyGen admite la creación de videos animados con su biblioteca de medios y soporte de stock, facilitando la adición de elementos dinámicos a tus proyectos.

¿Por qué elegir HeyGen para vídeos de presentadores?

HeyGen es ideal para vídeos de presentadores debido a sus controles de marca y redimensionamiento de relación de aspecto, asegurando que tus vídeos estén alineados con la identidad de tu marca.

