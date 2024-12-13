Crea vídeos de formación atractivos con facilidad
Desbloquea el poder de los avatares de inteligencia artificial para mejorar la creación de tus videos de entrenamiento, haciendo que los videos instructivos sean más interactivos y atractivos.
Explorar Ejemplos
Agent es el primer motor creativo diseñado para transformar una única instrucción en un video completo.
Dirigido a profesionales creativos y educadores, este vídeo de 90 segundos profundiza en el mundo de los vídeos animados y las grabaciones de pantalla. Descubre cómo la función de texto a vídeo desde guion de HeyGen puede transformar tus ideas en vibrantes tutoriales en vídeo. El vídeo mostrará una combinación de escenas animadas y grabaciones de pantalla en tiempo real, proporcionando una experiencia visualmente rica e informativa para tu audiencia.
Este vídeo de 45 segundos es perfecto para entrenadores a distancia y educadores en línea que buscan mejorar sus tutoriales en vídeo. Aprende a aprovechar la biblioteca de medios y el soporte de stock de HeyGen para enriquecer tu contenido con visuales y sonido de alta calidad. El vídeo demostrará la integración perfecta de subtítulos y leyendas, asegurando que tus vídeos instructivos sean accesibles y atractivos para todos los estudiantes.
Dirigido a diseñadores instruccionales y creadores de contenido, este video de 2 minutos ofrece una inmersión profunda en el proceso de creación de videos de capacitación. Con el redimensionamiento de la relación de aspecto y las exportaciones de HeyGen, puedes adaptar tus videos para cualquier plataforma o dispositivo. El video presentará una combinación de videos del presentador y narración en off, proporcionando una guía completa para producir materiales de capacitación de nivel profesional.
Motor Creativo
Sin equipo. Sin cortes. Solo tu Agente de Video IA trabajando
Creación de Video Nativo
Generación de vídeo de extremo a extremo
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
Construido con Estructura y Propósito
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
Casos de uso
HeyGen revoluciona la creación de videos de entrenamiento ofreciendo herramientas que mejoran la participación y retención, facilitando la creación de videos instructivos y tutoriales impactantes.
Impulsa la participación y retención en la formación con IA.
Leverage AI to create captivating training videos that enhance learner engagement and improve retention rates.
Crea más cursos y alcanza a más estudiantes en todo el mundo.
Expand your educational reach by producing high-quality training videos that can be accessed by learners globally.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudar en la creación de videos de entrenamiento?
HeyGen simplifica la creación de videos de entrenamiento con sus avatares de IA y capacidades de texto a video, permitiéndote producir videos instructivos atractivos de manera eficiente.
¿Qué características ofrece HeyGen para tutoriales en vídeo?
HeyGen ofrece una variedad de funciones para tutoriales en video, incluyendo generación de voz en off, subtítulos y plantillas personalizables para mejorar tu contenido.
¿Se puede utilizar HeyGen para crear vídeos animados?
Sí, HeyGen admite la creación de videos animados con su biblioteca de medios y soporte de stock, facilitando la adición de elementos dinámicos a tus proyectos.
¿Por qué elegir HeyGen para vídeos de presentadores?
HeyGen es ideal para vídeos de presentadores debido a sus controles de marca y redimensionamiento de relación de aspecto, asegurando que tus vídeos estén alineados con la identidad de tu marca.