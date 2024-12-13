Creador de Vídeos de Lecciones de Formación: Simplifica el Desarrollo del Aprendizaje

Transforma tus lecciones en vídeos de formación atractivos. Crea contenido profesional fácilmente con la potente capacidad de Texto a vídeo desde el guion de HeyGen.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo tutorial de 60 segundos dirigido a creadores de cursos en línea que demuestre una nueva función de software, empleando una estética limpia y moderna con texto informativo en pantalla y una voz en off precisa. Este vídeo debe aprovechar la función de Texto a vídeo desde el guion para una narración fluida e incluir subtítulos para mejorar la accesibilidad del aprendizaje, convirtiéndolo en un creador de vídeos de lecciones de formación ideal.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo de documentación de producto dinámico de 30 segundos para equipos de marketing que lanzan una nueva aplicación, con un estilo visualmente rico y enérgico, música de fondo animada y narración clara. Incorpora los avatares de IA de HeyGen y la generación de voz en off, junto con el cambio de tamaño de la relación de aspecto y exportaciones, para crear rápidamente documentación de vídeo atractiva en múltiples plataformas desde una plataforma de IA generativa.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo de Procedimiento Operativo Estándar (SOP) estructurado de 90 segundos para formadores corporativos, guiando a los empleados a través de un nuevo flujo de trabajo complejo con una voz de IA calmada y autoritaria y visuales simples y efectivos. Este proyecto debe utilizar Texto a vídeo desde el guion para instrucciones detalladas e integrar avatares de IA para presentar una guía paso a paso, asegurando que los vídeos de formación sean fácilmente comprensibles.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Lecciones de Formación

Crea fácilmente vídeos de formación atractivos y efectivos con nuestra plataforma de IA generativa, transformando guiones en lecciones profesionales sin edición compleja.

1
Step 1
Crea Tu Proyecto de Vídeo
Comienza seleccionando una plantilla o importando tu guion de formación directamente en nuestra plataforma. Aprovecha la función de texto a vídeo para generar instantáneamente las escenas iniciales de tus nuevos vídeos de formación.
2
Step 2
Añade Visuales y Narración
Mejora tu lección eligiendo entre una variedad de avatares de IA y personalizando su apariencia. Utiliza la generación de voz en off para narrar automáticamente tu contenido con voces de sonido natural, haciendo tus vídeos de formación más atractivos.
3
Step 3
Refina y Marca Tu Contenido
Asegura la accesibilidad y claridad añadiendo subtítulos automáticos a tus vídeos de lecciones de formación. Aplica el logo y colores de tu marca usando controles de marca para mantener un aspecto profesional consistente.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Lección
Una vez que tu vídeo de formación esté perfeccionado, expórtalo en varios formatos de aspecto adecuados para diferentes plataformas. Integra sin problemas con tu Sistema de Gestión de Aprendizaje existente para una fácil distribución de tus nuevos vídeos tutoriales.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Temas Médicos para una Educación Mejorada

Transforma información médica compleja en lecciones de vídeo claras y comprensibles, mejorando en gran medida la comprensión y los resultados educativos para los profesionales de la salud.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de lecciones de formación atractivos?

HeyGen simplifica el proceso de creación de vídeos de formación aprovechando su plataforma de IA generativa. Los usuarios pueden transformar guiones en contenido de vídeo dinámico con avatares de IA y un constructor de vídeo intuitivo de arrastrar y soltar, convirtiéndolo en un creador de vídeos de lecciones de formación intuitivo para material educativo convincente.

¿Ofrece HeyGen funciones avanzadas para vídeos de formación profesional?

Sí, HeyGen proporciona funciones robustas como voz en off generada por IA en varios idiomas y subtítulos automáticos para asegurar que tus vídeos de formación sean accesibles y pulidos. También puedes incorporar estilos de vídeo de presentador y personalizar controles de marca para un toque profesional que se alinee con tu marca.

¿Qué hace que HeyGen sea un editor de vídeos de formación efectivo?

HeyGen es un editor de vídeos de formación intuitivo que simplifica las tareas complejas de producción de vídeo. Su plataforma integral permite a los usuarios desarrollar rápidamente documentación de vídeo, vídeos de introducción y SOPs a través de plantillas y escenas personalizables, eliminando la necesidad de habilidades extensas de edición.

¿Puedo usar HeyGen para varios tipos de vídeos tutoriales?

Absolutamente. HeyGen es una plataforma versátil perfecta para crear diversos vídeos tutoriales, incluidos demostraciones de productos y guías prácticas. Puedes desarrollar fácilmente contenido atractivo para uso interno o externo y exportar en varios formatos de aspecto para plataformas como YouTube.

