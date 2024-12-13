Crea Vídeos Explicativos Atractivos para Formación

Optimiza la comunicación interna y el aprendizaje en línea creando vídeos animados atractivos. Aprovecha las robustas plantillas y escenas de HeyGen para obtener resultados rápidos.

Crea un vídeo de formación de 1 minuto explicando una nueva función de software para la comunicación interna, dirigido a nuevos empleados para el aprendizaje en línea. El estilo visual debe ser limpio y diagramático, utilizando avatares de IA para demostrar los pasos, complementado con una generación de voz en off profesional y amigable para mayor claridad. Aprovecha la capacidad de texto a vídeo de HeyGen desde el guion para agilizar la creación de contenido.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo explicativo convincente de 45 segundos que muestre los beneficios de un producto técnico para potenciales clientes B2B. Apunta a un estilo visual animado moderno, incorporando gráficos atractivos de la biblioteca de medios/soporte de stock, respaldado por una voz en off dinámica. El objetivo es destacar cómo un creador de vídeos explicativos simplifica conceptos complejos, presentándolos de manera efectiva a través de la interfaz fácil de usar de HeyGen utilizando plantillas y escenas pre-diseñadas.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo instructivo de 90 segundos diseñado para usuarios primerizos, guiándolos a través de la configuración inicial de una herramienta técnica compleja. La estética visual debe ser acogedora y directa, utilizando grabaciones de pantalla claras y un avatar de IA para ilustrar cada paso, mejorado con subtítulos/captions automáticos. El objetivo es desmitificar el proceso, demostrando lo fácil que es para los usuarios crear vídeos explicativos aprovechando la función de creación de texto a vídeo de HeyGen desde un guion bien estructurado.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo de marketing conciso de 30 segundos anunciando una actualización técnica significativa de un producto existente, dirigido a una base de clientes conocedora de la tecnología. El estilo visual debe ser elegante y dinámico, mostrando rápidamente los beneficios principales de la actualización, acompañado de una generación de voz en off enérgica. Asegúrate de que el vídeo esté optimizado para varias plataformas utilizando la capacidad de redimensionamiento y exportación de aspecto de HeyGen, comunicando efectivamente el valor de la actualización.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Explicativos para Formación

Crea sin esfuerzo vídeos explicativos de formación profesionales que involucren a tu audiencia y aclaren temas complejos con una plataforma intuitiva impulsada por IA.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza escribiendo o pegando tu guion. Aprovecha el poder de la creación de texto a vídeo para transformar instantáneamente tus palabras en vídeos explicativos atractivos.
2
Step 2
Selecciona Visuales y Plantillas
Elige entre una amplia gama de plantillas de vídeo diseñadas profesionalmente o selecciona elementos de la biblioteca visual para dar vida a tus vídeos animados con escenas dinámicas.
3
Step 3
Añade Voz en Off y Branding
Genera una voz en off de IA a partir de tu guion con varias voces e idiomas. Aplica los colores y el logotipo únicos de tu marca utilizando los controles de branding para un aspecto coherente.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo de Formación
Revisa tu vídeo explicativo y realiza los ajustes finales necesarios. Exporta tus vídeos de formación pulidos en el aspecto deseado, listos para compartir y desplegar.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclara Explicaciones Complejas

.

Transforma temas intrincados, como temas médicos, en vídeos explicativos claros y accesibles para una mejor comprensión educativa.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo facilita HeyGen la creación de vídeos impulsados por IA?

HeyGen simplifica el proceso de creación de vídeos explicativos profesionales a través de su avanzado motor de creación de texto a vídeo. Los usuarios pueden generar guiones y producir vídeos animados de alta calidad con voz en off de IA realista sin esfuerzo.

¿Es el editor de vídeo de HeyGen fácil de usar para todos los niveles de habilidad?

Absolutamente, HeyGen cuenta con una interfaz fácil de usar con un sistema de arrastrar y soltar, haciendo que la edición de vídeo sea accesible para todos. Proporciona una vasta biblioteca visual y plantillas de vídeo personalizables para agilizar tu proceso creativo.

¿Qué medidas de seguridad emplea HeyGen para mis proyectos de vídeo?

HeyGen prioriza la integridad de tus datos con protocolos de seguridad de nivel empresarial, asegurando que tus proyectos de vídeo de marketing y comunicación interna permanezcan protegidos. Este compromiso con la seguridad proporciona tranquilidad a todos los usuarios.

¿Puede HeyGen usarse para crear vídeos de formación completos?

Sí, HeyGen es un creador de vídeos explicativos ideal para el aprendizaje en línea y la comunicación interna, permitiendo la creación de vídeos de formación atractivos. Sus características apoyan la creación detallada de texto a vídeo y escenas personalizables, perfectas para contenido educativo.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo