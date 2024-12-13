Crea Vídeos Explicativos de Formación sin Esfuerzo con Nuestro Generador

Desbloquea contenido de formación atractivo usando avatares de AI y plantillas personalizables. Simplifica conceptos complejos y mejora tu estrategia de e-learning hoy con la creación de vídeos intuitiva impulsada por AI.

Produce un vídeo explicativo de 60 segundos que muestre cómo nuestro nuevo software simplifica conceptos complejos para nuevos empleados en una empresa tecnológica. El estilo visual debe ser moderno y profesional, con una narración clara y música de fondo animada, utilizando los avatares de AI de HeyGen y su generación de voz en off robusta para ofrecer un vídeo explicativo de formación atractivo.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina un vídeo explicativo animado de 45 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas, demostrando nuevas estrategias de marketing efectivas. Usa un estilo de animación brillante y amigable y una voz en off casual pero informativa. Aprovecha las diversas plantillas y escenas de HeyGen y su amplia biblioteca de medios/soporte de stock para crear vídeos de formación realmente atractivos.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo de formación interna de 30 segundos para empleados existentes, proporcionando un tutorial rápido sobre una actualización reciente de software. El estilo visual debe ser elegante y minimalista con texto clave destacado en pantalla, acompañado de una voz calmada de AI. Esta creación de vídeo impulsada por AI debe utilizar eficazmente el texto a vídeo de HeyGen desde el guion y subtítulos/captions automáticos para asegurar claridad.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo de 90 segundos diseñado para crear vídeos explicativos que promuevan un nuevo producto a clientes potenciales, destacando sus beneficios principales como parte de una estrategia de marketing integral. Emplea un estilo visual dinámico y basado en historias con actuación de voz profesional y efectos de sonido apropiados. Asegúrate de usar el cambio de tamaño de aspecto y exportaciones de HeyGen y la generación avanzada de voz en off para un producto final pulido.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Generador de Vídeos Explicativos de Formación

Crea sin esfuerzo vídeos de formación atractivos e impactantes con AI. Simplifica conceptos complejos y mejora los resultados de aprendizaje en solo unos pocos pasos simples.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza tu creación de vídeo impulsada por AI elaborando tu contenido de formación. Pega tu guion en la plataforma para aprovechar la funcionalidad de texto a vídeo para una conversión sin problemas.
2
Step 2
Selecciona Tus Visuales
Elige de una diversa biblioteca de avatares de AI para representar visualmente tu mensaje de formación y cautivar a tu audiencia.
3
Step 3
Mejora con Elementos de AI
Refina tu vídeo generando voces en off de AI con sonido natural y añadiendo subtítulos/captions automáticos para accesibilidad y claridad.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo
Finaliza tu vídeo de formación profesional y expórtalo como MP4, listo para su distribución inmediata en tus plataformas preferidas o sistemas de gestión de aprendizaje.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Temas Médicos y Mejora la Educación en Salud

.

Transforma temas médicos complejos en vídeos animados fáciles de entender, mejorando la educación y la concienciación en el sector sanitario.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo permite HeyGen la creación de vídeos de formación realmente atractivos?

HeyGen empodera a los usuarios para producir vídeos de formación atractivos aprovechando avatares de AI realistas y voces en off de alta calidad generadas por AI. Su plataforma intuitiva te permite crear vídeos explicativos que capturan la atención y transmiten eficazmente información compleja con elementos visuales y auditivos dinámicos. También se pueden añadir subtítulos automáticos para mejorar la accesibilidad.

¿Es HeyGen un creador de vídeos explicativos de AI efectivo para temas complejos?

Absolutamente. HeyGen sirve como un poderoso creador de vídeos explicativos de AI, específicamente diseñado para simplificar conceptos complejos en contenido digerible. Su editor de arrastrar y soltar fácil de usar, combinado con plantillas personalizables, permite la creación rápida y eficiente de vídeos explicativos animados profesionales sin requerir habilidades técnicas avanzadas.

¿Qué capacidades hacen de HeyGen un generador de vídeos explicativos de formación destacado?

HeyGen sobresale como generador de vídeos explicativos de formación a través de su completo conjunto de características. Los usuarios pueden transformar guiones en vídeo con avatares de AI y voces en off de AI realistas, añadir subtítulos automáticos y utilizar controles de marca para asegurar una identidad corporativa consistente en todos los materiales de formación interna.

¿Puede HeyGen agilizar la producción de vídeos explicativos animados para empresas?

Sí, HeyGen agiliza significativamente la producción de vídeos explicativos animados para empresas. Esta plataforma de creación de vídeos impulsada por AI aprovecha plantillas y una interfaz fácil de usar para generar rápidamente contenido profesional, listo para exportar como MP4, reduciendo drásticamente los tiempos de producción de vídeo tradicionales.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo