Creador de Vídeos de Demostración para la Educación del Cliente
Transforma guiones de formación complejos en vídeos de demostración atractivos con nuestro intuitivo creador de texto a vídeo.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un vídeo dinámico de demostración de producto de 45 segundos dirigido a potenciales clientes B2B, mostrando una solución innovadora. El estilo visual debe ser moderno y atractivo, con música de fondo animada y un presentador avatar de AI enérgico impulsado por HeyGen, haciendo que el proceso de creación de vídeos AI sea fluido y cautivador para los equipos de marketing.
Desarrolla un vídeo tutorial enfocado de 75 segundos para la Educación del Cliente, específicamente para clientes existentes que aprenden una característica avanzada de la plataforma. El estilo visual y de audio debe priorizar la claridad, empleando un tono calmado y explicativo junto con subtítulos precisos generados por HeyGen, asegurando que cada paso sea fácilmente comprendido.
Genera un vídeo instructivo nítido de 30 segundos para que los equipos internos comprendan rápidamente un nuevo proceso operativo, sirviendo como un eficiente creador de vídeos de demostración para propósitos de documentación. El estilo visual debe ser impactante y directo, utilizando las diversas plantillas y escenas de HeyGen para transmitir información rápidamente con una voz en off informativa.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Aumenta el Compromiso en la Formación.
Aumenta el compromiso y la retención en todos tus programas de formación y capacitación utilizando vídeos potenciados por AI.
Escala el Contenido Educativo.
Escala la creación de contenido educativo para desarrollar más cursos y llegar a una audiencia global sin esfuerzo.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de demostración de formación y recorridos de productos?
HeyGen agiliza el proceso de creación de vídeos de demostración de formación profesional y recorridos de productos completos aprovechando la avanzada creación de vídeos AI. Puedes transformar fácilmente texto en contenido de vídeo atractivo utilizando avatares AI, asegurando una educación y capacitación del cliente consistentes con tu kit de marca integrado.
¿Qué características ofrece HeyGen para mejorar la calidad y el alcance global de los vídeos de demostración de productos?
HeyGen proporciona características robustas para elevar tus vídeos de demostración de productos, incluyendo voces en off AI realistas y generación automática de subtítulos para accesibilidad. Además, HeyGen admite capacidades de traducción, permitiéndote llegar a una audiencia global y mejorar tu documentación con facilidad.
¿Puede HeyGen ayudarme a crear vídeos instructivos y tutoriales atractivos de manera eficiente?
Sí, HeyGen es un creador de vídeos instructivos ideal, permitiendo la creación rápida de vídeos tutoriales profesionales directamente desde guiones de texto a vídeo. Una vez que tu vídeo instructivo esté perfeccionado, puedes exportarlo fácilmente como un MP4, listo para cualquier plataforma.
¿Cómo puedo asegurar la consistencia de mi marca en todos los recorridos de productos generados por AI y contenido de capacitación?
Con HeyGen, puedes mantener una consistencia de marca inquebrantable en todos tus recorridos de productos y vídeos de capacitación utilizando el kit de marca integrado. Esta poderosa característica te permite aplicar sin problemas tu logo, colores y fuentes a cada creación de vídeo AI, reforzando tu identidad de marca en todos los materiales de educación del cliente.