Desbloquea el Aprendizaje Atractivo con el Generador de Vídeos de Currículum de Formación
Simplifica la creación de tus cursos. Transforma guiones en vídeos de formación atractivos al instante con el potente Texto a vídeo desde guion de HeyGen.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Produce un vídeo informativo de 60 segundos de "guías de usuario paso a paso", dirigido a usuarios existentes y personal de soporte técnico, demostrando una nueva característica del producto con una estética visual moderna, clara y atractiva. Crea la narrativa usando Texto a vídeo desde el guion, asegurando instrucciones precisas y añadiendo Subtítulos/captions para accesibilidad, mejorando la "documentación en vídeo" en general.
Desarrolla un vídeo promocional atractivo de 30 segundos para presentar un nuevo "generador de vídeos de currículum de formación" a clientes potenciales y equipos de marketing, adoptando un estilo visual y de audio animado y dinámico. Selecciona entre una variedad de Plantillas y escenas e incorpora visuales relevantes de la biblioteca de medios/soporte de stock para resaltar su eficiencia como un "generador de vídeos de AI".
Diseña un vídeo colaborativo de comunicación interna de 45 segundos para empleados y gerentes de aprendizaje y desarrollo, fomentando una cultura de "aprendizaje y desarrollo" continuo con un estilo visual alentador y versátil. Aprovecha los avatares de AI para transmitir mensajes clave y asegura una visualización óptima en varias plataformas utilizando el redimensionamiento y exportación de relación de aspecto, demostrando su potencial como un "creador de cursos de AI".
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Cursos de Formación Integrales.
Desarrolla fácilmente una amplia gama de cursos potenciados por AI para educar e involucrar a una base de aprendices global.
Mejora el Compromiso y la Retención del Aprendizaje.
Utiliza vídeos de formación generados por AI para aumentar significativamente el compromiso de los aprendices y mejorar la retención del conocimiento.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de formación profesional?
HeyGen actúa como un avanzado generador de vídeos de AI y generador de vídeos de currículum de formación, transformando texto en vídeos de formación atractivos. Aprovecha avatares de AI realistas y sofisticadas voces en off de AI para simplificar la producción de documentación en vídeo de alta calidad sin necesidad de habilidades de edición complejas.
¿Puede HeyGen ser utilizado por equipos de L&D para iniciativas de aprendizaje y desarrollo?
Absolutamente, HeyGen es un creador de cursos de AI ideal y una poderosa herramienta de autoría de cursos para equipos de L&D. Les permite producir eficientemente vídeos de formación de alta calidad y guías de usuario paso a paso, mejorando significativamente los programas de aprendizaje y desarrollo con contenido profesional.
¿Qué características creativas ofrece HeyGen para contenido de vídeo personalizable?
HeyGen, como una plataforma versátil de AI generativa, ofrece extensas características creativas que incluyen una amplia selección de avatares de AI personalizables y plantillas diseñadas profesionalmente. Estas herramientas, junto con controles de marca robustos, aseguran que tu contenido de vídeo se alinee perfectamente con la identidad de tu marca y visión creativa.
¿Cómo asegura HeyGen una comunicación de alta calidad y accesible en la documentación en vídeo?
HeyGen sobresale en proporcionar voces en off de AI de alta calidad directamente desde tu guion, asegurando un audio claro y atractivo. Sus capacidades de texto a vídeo también incluyen la adición automática de subtítulos/captions precisos, haciendo que tu documentación en vídeo sea accesible y comprensible para una audiencia más amplia.