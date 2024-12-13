Desbloquea el Aprendizaje Atractivo con el Generador de Vídeos de Currículum de Formación

Simplifica la creación de tus cursos. Transforma guiones en vídeos de formación atractivos al instante con el potente Texto a vídeo desde guion de HeyGen.

Crea un dinámico vídeo de 45 segundos para la incorporación de nuevos empleados, dirigido a equipos de L&D, mostrando los valores clave de la empresa con un estilo visual profesional y amigable. Utiliza avatares de AI para presentar la información claramente, complementado con una generación de voz en off fluida. Este vídeo, aprovechando el poder de los "vídeos de formación", debería causar una fuerte primera impresión.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo informativo de 60 segundos de "guías de usuario paso a paso", dirigido a usuarios existentes y personal de soporte técnico, demostrando una nueva característica del producto con una estética visual moderna, clara y atractiva. Crea la narrativa usando Texto a vídeo desde el guion, asegurando instrucciones precisas y añadiendo Subtítulos/captions para accesibilidad, mejorando la "documentación en vídeo" en general.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo promocional atractivo de 30 segundos para presentar un nuevo "generador de vídeos de currículum de formación" a clientes potenciales y equipos de marketing, adoptando un estilo visual y de audio animado y dinámico. Selecciona entre una variedad de Plantillas y escenas e incorpora visuales relevantes de la biblioteca de medios/soporte de stock para resaltar su eficiencia como un "generador de vídeos de AI".
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo colaborativo de comunicación interna de 45 segundos para empleados y gerentes de aprendizaje y desarrollo, fomentando una cultura de "aprendizaje y desarrollo" continuo con un estilo visual alentador y versátil. Aprovecha los avatares de AI para transmitir mensajes clave y asegura una visualización óptima en varias plataformas utilizando el redimensionamiento y exportación de relación de aspecto, demostrando su potencial como un "creador de cursos de AI".
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Generador de Vídeos de Currículum de Formación

Transforma sin esfuerzo tus materiales de formación en vídeos profesionales, aprovechando la AI para simplificar la creación de contenido para equipos de aprendizaje y desarrollo.

1
Step 1
Crea tu Guion de Formación
Comienza introduciendo tu contenido educativo directamente o pegando tu guion de formación existente. Nuestro generador de vídeos de AI utiliza esta capacidad de texto a vídeo desde guion para impulsar el proceso de creación, asegurando una narración precisa y consistente.
2
Step 2
Selecciona un Presentador Avatar de AI
Elige de una diversa biblioteca de avatares de AI para actuar como tu presentador en pantalla. Estos presentadores digitales realistas ayudan a involucrar a los aprendices y a transmitir tu mensaje de formación de manera efectiva.
3
Step 3
Añade Visuales y Voz en Off
Mejora tu vídeo incorporando visuales relevantes, música de fondo y narración profesional. Utiliza nuestra capacidad de generación de voz en off para crear voces de sonido natural para tu guion, complementando tu contenido visual.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo de Formación
Revisa tu vídeo de currículum de formación completo, haciendo cualquier ajuste final a los visuales o al tiempo. Una vez perfeccionado, exporta fácilmente tu vídeo de alta calidad utilizando nuestras características de redimensionamiento y exportación de relación de aspecto para una distribución sin problemas y una documentación en vídeo impactante.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Temas Complejos

.

Transforma temas intrincados, como tutoriales técnicos, en documentación en vídeo clara y fácil de entender.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de formación profesional?

HeyGen actúa como un avanzado generador de vídeos de AI y generador de vídeos de currículum de formación, transformando texto en vídeos de formación atractivos. Aprovecha avatares de AI realistas y sofisticadas voces en off de AI para simplificar la producción de documentación en vídeo de alta calidad sin necesidad de habilidades de edición complejas.

¿Puede HeyGen ser utilizado por equipos de L&D para iniciativas de aprendizaje y desarrollo?

Absolutamente, HeyGen es un creador de cursos de AI ideal y una poderosa herramienta de autoría de cursos para equipos de L&D. Les permite producir eficientemente vídeos de formación de alta calidad y guías de usuario paso a paso, mejorando significativamente los programas de aprendizaje y desarrollo con contenido profesional.

¿Qué características creativas ofrece HeyGen para contenido de vídeo personalizable?

HeyGen, como una plataforma versátil de AI generativa, ofrece extensas características creativas que incluyen una amplia selección de avatares de AI personalizables y plantillas diseñadas profesionalmente. Estas herramientas, junto con controles de marca robustos, aseguran que tu contenido de vídeo se alinee perfectamente con la identidad de tu marca y visión creativa.

¿Cómo asegura HeyGen una comunicación de alta calidad y accesible en la documentación en vídeo?

HeyGen sobresale en proporcionar voces en off de AI de alta calidad directamente desde tu guion, asegurando un audio claro y atractivo. Sus capacidades de texto a vídeo también incluyen la adición automática de subtítulos/captions precisos, haciendo que tu documentación en vídeo sea accesible y comprensible para una audiencia más amplia.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo