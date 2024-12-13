Generador de Vídeos de Cursos de Formación: Crea Contenido Atractivo Rápidamente

Transforma el aprendizaje con nuestro generador de vídeos con IA, aprovechando avatares de IA para un desarrollo cautivador de empleados.

506/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina un vídeo dinámico de 45 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y emprendedores que buscan crear contenido de vídeo atractivo para sus cursos en línea. El estilo visual debe ser vibrante y enérgico, utilizando las diversas Plantillas y escenas de HeyGen para mostrar opciones de personalización rápida. El audio debe ser optimista e inspirador, demostrando lo fácil que es generar intros de cursos profesionales y clips promocionales sin necesidad de una edición extensa.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo instructivo conciso de 30 segundos dirigido a creadores de contenido y educadores, ilustrando la simplicidad de transformar texto en lecciones de vídeo atractivas. El diseño visual debe ser limpio y fácil de usar, enfatizando la facilidad de crear narraciones claras a través de la función de generación de Voz en off de HeyGen. El audio debe ser amigable y conversacional, demostrando cómo el generador de texto a vídeo permite una rápida personalización del contenido.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo pulido de 90 segundos para departamentos de RRHH, detallando cómo un creador de cursos con IA puede agilizar el desarrollo de formación esencial en cumplimiento y onboarding. El estilo visual debe ser profesional y confiable, aprovechando la amplia biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para mejorar las explicaciones visuales y el contexto. El audio debe ser calmado y tranquilizador, destacando la capacidad de producir vídeos de formación de alta calidad de manera rápida y consistente para el desarrollo de empleados.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Cursos de Formación

Transforma tus materiales instructivos en cursos de vídeo dinámicos y atractivos de manera rápida y eficiente con nuestra plataforma intuitiva de IA.

1
Step 1
Crea el Guion de tu Curso de Formación
Comienza delineando tu contenido de formación. Convierte fácilmente tu material escrito en un guion de vídeo dinámico, utilizando nuestra capacidad de texto a vídeo desde guion para formar la base de tu módulo, actuando como tu creador de cursos con IA.
2
Step 2
Selecciona Avatares de IA Atractivos
Elige entre una diversa colección de avatares de IA para presentar tu contenido. Estos presentadores realistas mejoran el compromiso y personalizan la experiencia de aprendizaje para tu audiencia, aprovechando el poder de los Avatares de IA.
3
Step 3
Personaliza con Plantillas Profesionales
Eleva el atractivo visual de tus vídeos de formación utilizando Plantillas y escenas diseñadas profesionalmente. Estas escenas preconstruidas proporcionan un aspecto pulido y consistente, reflejando la identidad de tu marca.
4
Step 4
Exporta y Despliega tu Vídeo de Formación
Finaliza tu curso generando subtítulos/captions para mejorar la accesibilidad. Una vez listo, exporta fácilmente tu vídeo de formación completado, asegurando que el contenido de vídeo atractivo esté listo para un despliegue sin problemas en cualquier plataforma.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Maximiza el Compromiso y la Retención en la Formación

.

Utiliza el generador de vídeos con IA de HeyGen para crear contenido cautivador que aumenta significativamente el compromiso del aprendiz y la retención del conocimiento.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar la creación de vídeos de mis cursos de formación?

HeyGen actúa como un avanzado generador de vídeos con IA, transformando guiones en contenido de vídeo atractivo con Avatares de IA realistas y Voz en off de IA. Esto simplifica la creación de vídeos de formación de alta calidad para los equipos de L&D, haciendo que la autoría de cursos sea eficiente.

¿Qué herramientas creativas ofrece HeyGen para hacer los vídeos de formación más atractivos?

HeyGen proporciona una amplia gama de herramientas creativas, incluyendo Avatares de IA personalizables, plantillas profesionales y diversas Voces en off de IA. Estas características te permiten producir vídeos de formación cautivadores que mantienen la atención del aprendiz y mejoran el desarrollo de los empleados.

¿Puede el generador de vídeos con IA de HeyGen usarse para necesidades de formación específicas como cumplimiento o formación técnica?

Sí, el potente generador de texto a vídeo de HeyGen es ideal para crear vídeos de formación especializados, incluyendo formación en cumplimiento y formación técnica. Permite convertir rápidamente contenido escrito en vídeos profesionales, asegurando consistencia y claridad para temas complejos.

¿Cómo simplifica HeyGen la producción de vídeos de formación impulsados por IA?

HeyGen actúa como una plataforma de formación intuitiva impulsada por IA, simplificando la producción de vídeos a través de características como la conversión de texto a vídeo, plantillas listas para usar y subtítulos automáticos. Esto permite a los equipos de L&D generar rápidamente vídeos de formación profesional sin necesidad de una amplia experiencia en edición de vídeo.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo