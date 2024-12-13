Absolutamente, la generación de contenido impulsada por AI de HeyGen permite a los profesionales de RRHH crear y actualizar eficientemente módulos de formación para empleados, incluyendo lecciones interactivas y cuestionarios. Actúa como un creador de cursos de AI, reduciendo significativamente el tiempo y los recursos típicamente requeridos para desarrollar nuevo contenido de software de formación en cumplimiento.