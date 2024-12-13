Creador de Vídeos de Informe de Finalización de Formación: Mejora el Aprendizaje

Mejora la retención del conocimiento con vídeos de formación atractivos, creados sin esfuerzo usando nuestra función de Texto a vídeo desde guion.

Produce un vídeo de introducción conciso de 1 minuto dirigido a nuevos empleados técnicos, presentando un avatar de AI para explicar configuraciones complejas de sistemas. El estilo visual debe ser elegante y moderno, complementado por una locución profesional generada directamente desde tu guion, asegurando una comunicación clara y atractiva de la información esencial.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de informe de finalización de formación de 45 segundos para gerentes de RRHH y jefes de departamento, resumiendo logros clave y próximos pasos de los programas de formación recientes. Utiliza la función de Texto a vídeo de HeyGen para transformar eficientemente los datos en una narrativa, presentada con un estilo visual limpio y corporativo y subtítulos claros para accesibilidad.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo educativo detallado de 1,5 minutos diseñado para empleados que aprenden nuevo software, enfocándose en hacer la educación más eficiente. Emplea las extensas Plantillas y escenas de HeyGen para crear una presentación visualmente atractiva y explicativa, mejorada con una locución amigable y clara para guiar a los usuarios a través del material de manera efectiva, mejorando la retención del conocimiento.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo interno de intercambio de conocimientos de 1 minuto para los miembros del equipo, demostrando un nuevo proceso 'Paso a Paso en el Lugar de Trabajo'. Incorpora visuales dinámicos utilizando el soporte de biblioteca de medios/stock de HeyGen para ilustrar los pasos, asegurando un estilo visual práctico y sencillo. El resultado final debe estar optimizado para varias plataformas internas utilizando el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones, haciendo que la formación sea fácilmente digerible.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Informe de Finalización de Formación

Transforma fácilmente tus datos e ideas de finalización de formación en informes de vídeo atractivos y compartibles para informar a las partes interesadas y celebrar logros.

1
Step 1
Crea Tu Guion o Esquema
Comienza creando un guion o esquema detallado de tu informe de finalización de formación. Utiliza nuestra función de Texto a vídeo desde guion para convertir automáticamente tu texto en escenas de vídeo dinámicas.
2
Step 2
Elige Tu Presentador
Selecciona entre una amplia gama de avatares de AI para presentar visualmente los hallazgos de tu informe. Adapta su apariencia y voz para que coincidan con tu marca y transmitan tu mensaje de manera efectiva.
3
Step 3
Añade Narración Profesional
Mejora tu informe con generación de locución de alta calidad. Introduce tu guion y deja que nuestra AI cree una narración clara y consistente para guiar a los espectadores a través de los resultados de tu formación.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Informe
Una vez que tu vídeo esté completo, utiliza nuestra función de cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones para generarlo en el formato perfecto para cualquier plataforma. Comparte tu informe de formación pulido para mejorar la retención del conocimiento y alinear a tu equipo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclara Información Compleja

.

Transforma conceptos intrincados en formatos de vídeo claros y digeribles para informes educativos y de formación efectivos.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación profesional?

HeyGen simplifica la creación de `vídeos de formación` de alta calidad permitiendo a los usuarios generar `Texto a vídeo desde guion` usando `avatares de AI` realistas y `locuciones profesionales` en minutos. Esta plataforma eficiente de `creación de vídeos con AI` reduce significativamente el tiempo y esfuerzo de producción.

¿Qué capacidades técnicas ofrece HeyGen para mejorar el contenido educativo y la `retención del conocimiento`?

Como un avanzado `software de formación en vídeo`, HeyGen proporciona características robustas como `subtitulación y transcripción` automatizadas para accesibilidad y una diversa biblioteca de `plantillas de vídeos educativos` para mejorar la `retención del conocimiento`. Estas herramientas agilizan la producción de materiales de aprendizaje impactantes.

¿Puede HeyGen integrar grabaciones de pantalla para tutoriales técnicos detallados o formación en software?

Sí, HeyGen facilita la integración sin problemas de grabaciones de pantalla pregrabadas directamente en tus `vídeos de formación`. Esto permite tutoriales técnicos completos y demostraciones de software dentro del entorno intuitivo de `edición de vídeo` de la plataforma.

¿Cómo puedo mantener la coherencia de marca en todos mis `programas de formación` usando HeyGen?

HeyGen proporciona controles de `branding` robustos, permitiéndote incorporar fácilmente el logotipo de tu empresa y colores específicos de la marca en todos tus `vídeos de formación`. Esto asegura una identidad visual coherente en todos tus `programas de formación` con requisitos mínimos de `edición de vídeo`.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo