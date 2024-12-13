Creador de Vídeos para Ferias Comerciales: Atrae Más Asistentes

Crea fácilmente impresionantes vídeos para ferias comerciales con nuestro creador de vídeos AI y una vasta biblioteca de plantillas y escenas.

Desarrolla un vídeo explicativo de 1 minuto dirigido a los responsables de decisiones tecnológicas B2B en una feria comercial, mostrando nuestra nueva solución de "creador de vídeos AI". El estilo visual debe ser elegante y profesional con visualizaciones de datos animadas, acompañado de una voz en off AI clara y autoritaria explicando la experiencia técnica. Utiliza los `avatares AI` de HeyGen para presentar características y beneficios clave.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo de actualización interna de 45 segundos para nuestros equipos de ventas globales, detallando una reciente mejora de producto utilizando nuestras capacidades de "edición de vídeo". El vídeo debe tener un estilo visual corporativo e informativo con superposiciones de texto en pantalla y una narración concisa. Emplea el `Texto a vídeo desde guion` de HeyGen para generar contenido de manera eficiente y `Subtítulos/captions` para accesibilidad.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un clip promocional de 30 segundos diseñado para los especialistas en marketing en redes sociales para resaltar una nueva característica de nuestra "herramienta de producción de vídeo" para iteración rápida de contenido. El estilo visual debe ser dinámico y atractivo con cortes rápidos y música animada, demostrando la facilidad de personalización. Aprovecha el `Redimensionamiento y exportación de relación de aspecto` de HeyGen para optimizar para varias plataformas y `Plantillas y escenas` para una creación rápida.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo tutorial de 2 minutos para profesionales de TI y usuarios avanzados, demostrando una función avanzada de nuestras "herramientas AI preparadas para empresas" dentro de un entorno de software complejo. El estilo visual debe incorporar grabaciones detalladas de pantalla y anotaciones precisas, junto con una voz en off técnica e instructiva. Usa el `Soporte de biblioteca de medios/stock` de HeyGen para integrar capturas de pantalla y `Generación de voz en off` para asegurar explicaciones consistentes y claras.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear un Vídeo para Ferias Comerciales

Produce vídeos promocionales atractivos para tu próxima feria comercial sin esfuerzo. Nuestro creador de vídeos AI simplifica la creación, ayudándote a atraer más visitantes y mostrar tu marca de manera efectiva.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla o Comienza desde Cero
Elige entre una diversa biblioteca de plantillas profesionales o comienza con un lienzo en blanco para diseñar tu vídeo para la feria comercial.
2
Step 2
Personaliza con Voces en Off AI
Mejora tu mensaje generando voces en off de sonido natural a partir de tu guion usando AI avanzada, asegurando una comunicación clara.
3
Step 3
Aplica la Identidad de tu Marca
Integra los elementos únicos de tu marca con colores, fuentes y logotipos personalizados usando controles de marca integrados para mantener la consistencia.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Creación
Descarga tu vídeo de alta calidad en varios formatos de relación de aspecto, listo para exhibir en tu stand de feria comercial o compartir en redes sociales.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca Historias de Éxito de Clientes

.

Elabora vídeos convincentes impulsados por AI para compartir inspiradoras historias de éxito de clientes, construyendo credibilidad y confianza con potenciales clientes en tu exhibición.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos profesionales con AI?

HeyGen es un líder en creación de vídeos AI que simplifica la creación de vídeos profesionales. Aprovecha avatares AI avanzados y tecnología de texto a vídeo para generar contenido atractivo a partir de guiones simples, junto con generación automática de voz en off.

¿Puedo personalizar los vídeos creados con HeyGen para que coincidan con la identidad de mi marca?

Absolutamente. HeyGen ofrece controles de marca integrados robustos, permitiéndote personalizar fácilmente los vídeos con tus logotipos y colores específicos. Esto asegura que todo tu contenido de marketing en vídeo esté consistentemente alineado con tu marca, convirtiéndolo en una poderosa herramienta de producción de vídeo.

¿Qué capacidades técnicas ofrece HeyGen para mejorar el contenido de vídeo?

HeyGen ofrece características completas de edición de vídeo, incluyendo subtítulos automáticos y animaciones de texto dinámicas, para mejorar tu contenido de vídeo. Los usuarios también pueden redimensionar fácilmente las relaciones de aspecto y exportar vídeos de alta calidad para varias plataformas.

¿Es HeyGen adecuado para producir varios tipos de vídeos de marketing?

Sí, HeyGen está diseñado para ayudarte a crear una amplia gama de vídeos profesionales, desde vídeos convincentes para ferias comerciales y vídeos atractivos para redes sociales hasta contenido explicativo detallado. Su extensa biblioteca de plantillas y escenas hace que la creación de vídeos sea accesible para diversas campañas de marketing.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo