Genera un vídeo conciso de 30 segundos diseñado para comunicaciones internas, mostrando un avatar profesional de IA entregando actualizaciones clave de la empresa a todos los empleados. El estilo visual debe ser limpio y corporativo, complementado por una voz en off clara y segura, utilizando eficazmente los avatares de IA de HeyGen para compartir información de manera eficiente.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo dinámico de 45 segundos que resuma los aspectos más destacados y las conclusiones clave de un evento virtual reciente, dirigido a partes interesadas externas y clientes. El estilo visual y de audio debe ser moderno y atractivo, empleando la capacidad de Texto a vídeo de HeyGen para narrar ideas cruciales de comunicaciones corporativas.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo promocional animado de 60 segundos dirigido a atraer a posibles asistentes a un próximo ayuntamiento en vivo. La presentación visual y de audio debe ser enérgica y atractiva, con subtítulos automáticos generados por HeyGen para asegurar la máxima accesibilidad y participación en los ayuntamientos virtuales.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo instructivo de 30 segundos para nuevos participantes de un próximo evento híbrido, explicando cómo navegar mejor por las características de la plataforma. El vídeo debe adoptar un estilo visual amigable y de tipo tutorial, haciendo uso eficiente de las Plantillas y escenas de HeyGen para una producción rápida y consistente que mejore la experiencia general de las herramientas de gestión de eventos.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos para Ayuntamientos

Crea ayuntamientos virtuales atractivos y profesionales con facilidad, asegurando comunicaciones internas claras y compromiso de la audiencia.

1
Step 1
Pega Tu Guion para el Ayuntamiento
Transforma sin esfuerzo tu contenido escrito en visuales dinámicos utilizando nuestra potente capacidad de Texto a vídeo para presentaciones atractivas.
2
Step 2
Selecciona Tus Visuales y Branding
Elige entre una variedad de plantillas profesionales y aplica tus controles de branding distintivos para asegurar que tus eventos virtuales reflejen la identidad de tu organización.
3
Step 3
Añade Subtítulos Atractivos
Mejora la accesibilidad de tu contenido para el ayuntamiento generando automáticamente subtítulos y leyendas precisas, asegurando un amplio alcance.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Vídeo
Finaliza tu vídeo para el ayuntamiento, luego expórtalo en varios formatos de aspecto, listo para transmisión en vivo o para compartir en cualquier plataforma.

Casos de Uso

Genera vídeos y clips atractivos para redes sociales en minutos

Crea rápidamente clips de vídeo atractivos para anuncios internos, avances y resúmenes relacionados con reuniones de ayuntamientos.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar nuestros ayuntamientos virtuales y las comunicaciones corporativas?

HeyGen permite a las organizaciones crear ayuntamientos virtuales profesionales y mejorar las comunicaciones corporativas utilizando avatares de IA y tecnología de Texto a vídeo. Esto permite una mensajería consistente y contenido atractivo, vital para las comunicaciones internas y actualizaciones a nivel de empresa.

¿Qué características ofrece HeyGen para crear vídeos atractivos para ayuntamientos?

HeyGen proporciona un completo Creador de Vídeos para Ayuntamientos con características como avatares de IA, conversión de Texto a vídeo desde guiones y subtítulos automáticos. Los usuarios también pueden utilizar plantillas personalizables y una biblioteca de medios para producir contenido de vídeo de alta calidad y atractivo de manera eficiente.

¿Puede HeyGen ayudar a agilizar las comunicaciones internas para grandes organizaciones?

Absolutamente. HeyGen agiliza significativamente las comunicaciones internas al permitir la producción rápida de eventos virtuales y actualizaciones consistentes y con marca. Aprovechando los avatares de IA y el Texto a vídeo, las empresas pueden generar rápidamente vídeos esenciales para ayuntamientos y comunicaciones corporativas para llegar de manera efectiva a toda su fuerza laboral.

¿Cómo apoya HeyGen la personalización y el branding para eventos virtuales?

HeyGen ofrece controles de branding robustos, permitiendo a los usuarios integrar logotipos de la empresa y colores de marca específicos en sus eventos virtuales y vídeos. Combinado con plantillas personalizables y opciones de escena, esto asegura que todo el contenido de los ayuntamientos mantenga una apariencia consistente y profesional.

