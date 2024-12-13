Generador de vídeos promocionales de turismo: Marketing de viajes impulsado por IA

Genera vídeos promocionales profesionales para tus campañas de marketing convirtiendo fácilmente guiones en visuales cautivadores con texto a vídeo.

Crea un generador de vídeos promocionales de turismo de 30 segundos que muestre las joyas ocultas de un pueblo costero, dirigido a jóvenes viajeros aventureros que buscan experiencias únicas. El estilo visual debe ser vibrante y dinámico, con tomas de dron y primeros planos inmersivos, acompañado de una banda sonora de música mundial contemporánea y animada. Utiliza las extensas "Plantillas y escenas" de HeyGen para ensamblar rápidamente un adelanto profesional y emocionante del atractivo del destino.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un anuncio conmovedor de 45 segundos para un resort familiar, dirigido a padres que planifican sus próximas vacaciones. La estética visual debe ser cálida y acogedora, mostrando familias felices disfrutando de diversas actividades, mientras el audio presenta una "Generación de voz en off" amigable y tranquilizadora narrando las comodidades del resort sobre música de fondo suave y edificante. Este vídeo promocional debe resaltar la comodidad y la diversión.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña una pieza promocional instructiva y elegante de 60 segundos que demuestre lo fácil que es para las pequeñas agencias de viajes crear contenido impresionante. Este vídeo, dirigido a operadores turísticos y propietarios de agencias, debe adoptar un estilo visual moderno y limpio con superposiciones de texto animado e instrucciones claras en pantalla. La narrativa será impulsada por una narración precisa de "Texto a vídeo desde guion", ambientada con música instrumental inspiradora, enfatizando la eficiencia.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un atractivo spot de turismo de 15 segundos para plataformas de redes sociales sobre el distrito histórico de una ciudad, dirigido a residentes locales y visitantes de fin de semana para un nuevo tour a pie. La presentación visual debe ser dinámica y visualmente impactante, con cortes rápidos de monumentos y cultura local, acompañados de audio enérgico y de tendencia. Aprovecha la función de "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" de HeyGen para asegurar una adaptación perfecta en varias plataformas, maximizando el alcance de sus campañas de marketing.
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo funciona tu generador de vídeos promocionales de turismo

Crea vídeos promocionales cautivadores para tu negocio de turismo sin esfuerzo. Genera contenido de viaje impresionante impulsado por IA en minutos, sin necesidad de habilidades de edición.

1
Step 1
Elige tu estilo
Selecciona entre una amplia gama de plantillas diseñadas profesionalmente para iniciar tu proyecto. Nuestras plantillas y escenas proporcionan una base perfecta para tus vídeos promocionales.
2
Step 2
Añade tu contenido
Sube fácilmente tu propio material o utiliza la innovadora función de texto a vídeo desde guion de HeyGen para generar escenas atractivas rápidamente para tus vídeos promocionales.
3
Step 3
Mejora tu mensaje
Personaliza tu vídeo con texto animado atractivo, visuales dinámicos y subtítulos claros. Aplica tus controles de marca, incluyendo logotipos y colores, para un aspecto coherente.
4
Step 4
Exporta y comparte
Finaliza tu vídeo promocional de turismo y expórtalo en varios formatos de relación de aspecto optimizados para plataformas de redes sociales. Tu vídeo profesional está listo para cautivar a tu audiencia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Inspira viajes y genera entusiasmo

.

Desarrolla vídeos de viaje inspiradores que muestren destinos, evocando el deseo de viajar y animando a los espectadores a explorar nuevos lugares.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puedo crear vídeos promocionales atractivos con HeyGen?

HeyGen te permite crear vídeos promocionales cautivadores sin esfuerzo. Utiliza nuestra amplia gama de plantillas y escenas generadas por IA, combinadas con texto animado y efectos visuales, para que tu contenido destaque. Este creador de vídeos promocionales profesional simplifica el proceso creativo.

¿Es HeyGen adecuado para generar vídeos promocionales de turismo sin habilidades complejas de edición?

¡Absolutamente! HeyGen es un generador de vídeos promocionales de turismo intuitivo diseñado para usuarios sin experiencia extensa en edición de vídeo. Su editor de arrastrar y soltar significa que no se necesita edición de vídeo, permitiéndote producir rápidamente vídeos de viaje impresionantes.

¿Qué características de IA ofrece HeyGen para mejorar mis campañas de marketing?

HeyGen, como un editor de vídeo avanzado impulsado por IA, ofrece potentes características para elevar tus campañas de marketing. Aprovecha los avatares de IA, las capacidades de texto a vídeo y las escenas dinámicas generadas por IA para producir contenido visual atractivo con facilidad.

¿Cómo ayuda HeyGen a optimizar el contenido promocional para plataformas de redes sociales como Instagram?

HeyGen te ayuda a optimizar el contenido promocional para diversas plataformas de redes sociales, incluyendo Instagram, proporcionando relaciones de aspecto flexibles y opciones de exportación. Añade fácilmente subtítulos y texto animado para asegurar que tus mensajes resuenen en audiencias diversas, maximizando tu alcance.

