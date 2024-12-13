Sí, HeyGen asegura que tus Vídeos de Viaje estén perfectamente adaptados para cualquier canal. Nuestra función de Redimensionamiento de Vídeo te permite adaptar fácilmente tu contenido a los diferentes ratios de aspecto requeridos por varias Plataformas de Redes Sociales, asegurando un compromiso óptimo del espectador y una presentación profesional a través de la edición impulsada por AI.