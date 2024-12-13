Creador de Vídeos de Anuncio de Gira: Crea Promociones Épicas de Gira

Crea anuncios de gira cautivadores en minutos. Nuestra función de Texto a vídeo desde guion transforma tus ideas en visuales dinámicos sin esfuerzo.

Crea un vídeo energético de anuncio de gira de 30 segundos diseñado para fanáticos de la música y asistentes a conciertos, utilizando cortes rápidos, animaciones de texto dinámicas y una banda sonora animada para generar emoción; las plantillas y escenas de HeyGen pueden simplificar la creación de este vibrante anuncio.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo de anuncio de evento corporativo de 45 segundos, dirigido a profesionales de negocios y socios de la industria, con una estética visual pulida y elegante, transiciones limpias y música de fondo sutil para transmitir profesionalismo; aprovecha la generación de voz en off de HeyGen para añadir una narración profesional al vídeo de anuncio.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo de anuncio en línea convincente de 60 segundos para tours históricos o exposiciones de museos, dirigido a estudiantes y entusiastas culturales, con un estilo de narración evocador, ricos visuales y narración informativa; el amplio soporte de biblioteca de medios/stock de HeyGen puede proporcionar imágenes esenciales para este creador de anuncios en línea.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un clip único de revelación de gira de 15 segundos, específicamente para una base de fans dedicada en plataformas de redes sociales, empleando una sensación visual íntima y personal, potencialmente con un avatar de AI entregando las emocionantes noticias; los avatares de AI de HeyGen ofrecen una forma distintiva de conectar directamente con tu audiencia para este vídeo de anuncio de gira.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Anuncio de Gira

Crea vídeos de anuncio de gira cautivadores con facilidad, desde la selección de plantillas hasta la exportación final, involucrando a tu audiencia en cada paso del camino.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla
Elige entre una variedad de plantillas diseñadas profesionalmente para comenzar rápidamente tu vídeo de anuncio de gira. Personaliza la estructura de tu vídeo con facilidad usando nuestra biblioteca de escenas y diseños.
2
Step 2
Añade los Detalles de tu Anuncio
Personaliza fácilmente tu mensaje. Utiliza texto a vídeo desde guion para generar automáticamente visuales a partir de los detalles de tu gira, asegurando una presentación dinámica e informativa.
3
Step 3
Incorpora Visuales y Audio
Enriquece tu anuncio con visuales atractivos de nuestra biblioteca de medios/soporte de stock o sube los tuyos propios. Añade un toque profesional con música de fondo o una voz en off personalizada.
4
Step 4
Publica tu Vídeo
Una vez que tu vídeo de anuncio de gira esté perfecto, utiliza el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones para prepararlo para cualquier plataforma. Comparte tu creación en todas tus plataformas de redes sociales para llegar a tu audiencia.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Inspira a las Audiencias con Vídeos de Lanzamiento de Gira

Crea anuncios de vídeo inspiradores y motivadores que generen emoción e interés por tus próximas fechas de gira.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de un vídeo de anuncio de gira profesional?

HeyGen te permite crear vídeos de anuncio de gira de alta calidad sin esfuerzo utilizando herramientas intuitivas como avatares de AI y generación de texto a vídeo. Simplemente introduce tu guion, elige una plantilla, y HeyGen se encarga de la compleja producción de vídeo, convirtiéndote en un eficiente creador de vídeos de anuncio.

¿Qué herramientas impulsadas por AI ofrece HeyGen para personalizar mi vídeo de anuncio?

HeyGen proporciona herramientas avanzadas impulsadas por AI, incluyendo avatares de AI y generación de voz en off, para personalizar tu vídeo de anuncio. Puedes añadir fácilmente animaciones de texto, música de fondo y elegir de una rica biblioteca de metraje de stock para diseñar una experiencia de vídeo verdaderamente personalizada.

¿Puedo crear y compartir rápidamente un vídeo de anuncio atractivo usando HeyGen?

¡Absolutamente! La plataforma fácil de usar de HeyGen, completa con un editor de arrastrar y soltar y plantillas personalizables, te permite hacer vídeos rápidamente. Una vez finalizado, puedes exportar fácilmente tu vídeo de anuncio para compartirlo en plataformas de redes sociales, asegurando que tu mensaje llegue a tu audiencia objetivo.

¿Cómo ayuda HeyGen a asegurar que mis vídeos de anuncio sean profesionales y coherentes con la marca?

HeyGen proporciona controles de marca integrales, permitiéndote incorporar tu logo y colores específicos de marca sin problemas en tus vídeos de marketing. Combinado con avatares de AI de alta calidad, voces en off profesionales y animaciones de texto, HeyGen asegura que cada vídeo de anuncio mantenga un aspecto pulido y consistente.

