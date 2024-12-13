creador de videos de anuncios de tiktok: Crea Anuncios Virales de TikTok Rápidamente

Genera creatividades de anuncios de TikTok de alto rendimiento con avatares de AI para aumentar el compromiso y las conversiones.

Crea un anuncio dinámico de 30 segundos para TikTok que muestre un nuevo producto, dirigido a propietarios de pequeñas empresas y especialistas en marketing digital que desean generar contenido atractivo rápidamente. El video debe tener una banda sonora de música rápida y de moda con visuales brillantes y atractivos que se sientan auténticos y generados por usuarios. Utiliza los avatares de AI de HeyGen para presentar los beneficios del producto de manera cercana, con un estilo directo a cámara, demostrando lo fácil que es producir anuncios de TikTok de alto rendimiento sin filmaciones complejas.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un anuncio de video conciso de 45 segundos para TikTok diseñado para agencias de marketing y negocios de comercio electrónico que buscan simplificar su proceso de creación de anuncios. El estilo visual debe ser limpio, profesional y optimista, con generación de voz en off clara que guíe a los espectadores a través de una solución. Aprovecha las extensas plantillas y escenas de HeyGen para resaltar lo fácil que es producir creatividades publicitarias diversas, con el beneficio adicional de redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para distribución multiplataforma.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un anuncio creativo de 60 segundos que capte la atención, dirigido a creadores de contenido y especialistas en marketing que buscan anuncios virales en TikTok. El estilo visual y de audio debe ser dinámico y ligeramente humorístico, diseñado para captar instantáneamente la atención del espectador y mantener el interés durante todo el video. Transforma un guion convincente en un video cautivador utilizando la función de texto a video desde guion de HeyGen, asegurando el máximo alcance y accesibilidad con subtítulos generados automáticamente para visualización en silencio.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un anuncio de video corto de 30 segundos atractivo para involucrar a gerentes de producto y estrategas de campaña que buscan crear anuncios de TikTok dirigidos y de alto rendimiento. El video debe adoptar un estilo visual cálido, cercano y basado en historias, complementado con un diseño de sonido claro y personalizado. Mejora la narrativa utilizando la generación de voz en off de HeyGen para añadir un toque personal e integra diversos visuales del soporte de biblioteca de medios/stock para ilustrar cómo el producto resuelve eficazmente los puntos de dolor específicos de la audiencia.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Videos de Anuncios de TikTok

Aprovecha la AI para crear rápidamente anuncios de video de TikTok atractivos y de alto rendimiento con calidad profesional, diseñados para un impacto máximo en tu audiencia.

1
Step 1
Elige Tu Base
Inicia tu viaje con el creador de videos de anuncios de TikTok seleccionando entre una variedad de plantillas profesionales o avatares de AI realistas para construir el núcleo de tu anuncio.
2
Step 2
Genera Tu Anuncio Guionado
Pega tu guion y aprovecha nuestra capacidad de texto a video desde guion para transformar instantáneamente tu texto en una creatividad de anuncio dinámica y atractiva.
3
Step 3
Mejora con Visuales
Personaliza tu anuncio integrando fácilmente visuales de la extensa biblioteca de medios/soporte de stock, asegurando que tus anuncios de video de TikTok sean visualmente atractivos.
4
Step 4
Exporta para TikTok
Finaliza tu anuncio utilizando el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para ajustarse perfectamente al formato de TikTok, luego súbelo directamente al Administrador de Anuncios de TikTok para su lanzamiento.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Desarrolla Anuncios Auténticos Estilo UGC

Produce videos auténticos estilo contenido generado por usuarios (UGC) con AI para generar confianza y resonar profundamente con tu audiencia de TikTok.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mi proceso creativo de anuncios de TikTok?

HeyGen es un avanzado creador de videos con AI que simplifica la creación de anuncios de video atractivos para TikTok, ayudándote a producir creatividades de anuncios de TikTok de alto rendimiento de manera eficiente.

¿HeyGen admite la creación de videos estilo UGC para anuncios de TikTok?

Sí, HeyGen te permite generar videos auténticos estilo UGC para anuncios de TikTok utilizando avatares de AI realistas y diversas voces en off, perfectos para crear anuncios virales en TikTok.

¿Qué características hacen de HeyGen un creador de videos de anuncios de TikTok ideal?

HeyGen ofrece robustas funciones de edición como la generación de texto a video desde un guion y plantillas personalizables, convirtiéndolo en un eficiente creador de videos con AI para producir anuncios de video cortos optimizados para TikTok.

¿Cómo asegura HeyGen que mis anuncios de TikTok reflejen la consistencia de la marca?

HeyGen ofrece controles de marca integrales para incorporar tu logo y colores, junto con subtítulos automáticos y redimensionamiento de relación de aspecto, asegurando que tus anuncios de TikTok dirigidos mantengan un aspecto profesional.

