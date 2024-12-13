Creador de Vídeos con Precios Escalonados para Cada Negocio
Produce sin esfuerzo vídeos impresionantes utilizando poderosos avatares de IA, diseñados para cada presupuesto y escala de producción.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo tutorial de 1 minuto dirigido a desarrolladores y profesionales de TI, demostrando cómo aprovechar HeyGen para la creación automatizada de vídeos, centrándose particularmente en el Acceso a la API. El estilo visual y de audio debe ser moderno y técnico, utilizando grabaciones de pantalla de la integración de código y una sofisticada locución de IA, ilustrando cómo se pueden generar Subtítulos/captions automáticos y cómo los avatares de IA pueden entregar información técnica de manera eficiente.
Crea un vídeo instructivo de 2 minutos diseñado para formadores corporativos y redactores técnicos, mostrando la facilidad de producir vídeos explicativos atractivos para la documentación interna. El enfoque visual debe ser directo y paso a paso, utilizando una locución de IA calmada e instructiva, enfatizando la utilidad de Plantillas y escenas y el amplio soporte de la Biblioteca de medios/stock para una rápida creación de vídeos.
Genera un vídeo promocional de 45 segundos dirigido a agencias de marketing y creadores de contenido, destacando la versatilidad de los avatares de IA de HeyGen y las capacidades de locución bajo sus planes flexibles. El estilo visual debe ser dinámico y visualmente atractivo, mostrando varios estilos de avatares y tonos de voz, con una locución de IA enérgica demostrando cómo el redimensionamiento de Aspecto y las exportaciones pueden adaptar el contenido para diferentes plataformas.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Anuncios de Vídeo de Alto Rendimiento.
Produce rápidamente anuncios de vídeo impactantes que generen resultados, maximizando eficazmente tus créditos de producción.
Genera Contenido Atractivo para Redes Sociales.
Produce un alto volumen de vídeos y clips cautivadores para plataformas sociales de manera eficiente, apoyando diversas estrategias de contenido.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo facilita HeyGen la generación de texto a vídeo?
HeyGen empodera a los usuarios con capacidades avanzadas de generación de texto a vídeo, permitiéndote transformar guiones en vídeos dinámicos con avatares de IA y capacidades de locución realistas con facilidad. Este proceso simplificado acelera la creación de vídeos sin necesidad de edición compleja.
¿Qué controles de marca están disponibles en HeyGen?
HeyGen ofrece robustos controles de marca, permitiéndote mantener una identidad de marca consistente en todo tu contenido de vídeo. Puedes aplicar fácilmente logotipos personalizados, colores y fuentes a tus vídeos, asegurando vídeos explicativos o materiales de marketing profesionales y alineados con la marca.
¿Puede HeyGen ajustar las proporciones de los vídeos y añadir subtítulos automáticamente?
Sí, HeyGen proporciona opciones flexibles de redimensionamiento de proporciones para optimizar tus vídeos para varias plataformas, junto con la generación automática de Subtítulos/captions. Esto asegura que tu contenido de vídeo sea accesible y esté perfectamente formateado para cualquier canal.
¿Qué recursos ofrece HeyGen para crear vídeos con avatares de IA?
HeyGen proporciona una biblioteca de medios completa y una amplia selección de Plantillas para iniciar la creación de tus vídeos. Puedes integrar fácilmente impresionantes avatares de IA y aprovechar estos recursos para producir contenido atractivo de manera eficiente.