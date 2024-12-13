Para profesionales de la industria que buscan ideas innovadoras, imagina un Video de Liderazgo de Pensamiento de 60 segundos. Este video debe presentar una estética pulida y autoritaria con gráficos dinámicos y una voz en off clara y segura. Emplea los avatares de AI de HeyGen para articular una idea innovadora o una tendencia futura, asegurando que el mensaje sea tanto profesional como impactante.

Generar Vídeo