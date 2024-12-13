Sí, los avatares de IA realistas de HeyGen mejoran significativamente tus vídeos de concienciación sobre la salud mental al proporcionar presentadores atractivos en pantalla sin necesidad de un estudio físico. Estos avatares de IA pueden integrarse en varias escenas, elevando el profesionalismo de tus vídeos explicativos para la educación del paciente o redes sociales.