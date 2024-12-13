Generador de Texto a Vídeo: Transforma Texto en Vídeo Atractivo

Transforma tu guion en contenido de vídeo atractivo al instante usando nuestras herramientas de creación de vídeo con AI, que cuentan con capacidades avanzadas de texto a vídeo desde guion.

Desarrolla un vídeo convincente de 30 segundos para propietarios de pequeñas empresas y especialistas en marketing, mostrando el lanzamiento de una nueva función de producto. El estilo visual debe ser elegante y moderno, utilizando gráficos animados y maquetas de productos, complementado con una voz en off enérgica y profesional. Destaca lo fácil que es crear vídeos a partir de texto con la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para convertir rápidamente el texto de marketing en visuales atractivos.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un anuncio dinámico de 45 segundos para redes sociales dirigido a creadores de contenido e influencers, diseñado para inspirar su próximo proyecto creativo. El vídeo debe presentar visuales vibrantes y de tendencia, cortes rápidos y música de fondo animada, demostrando la creación innovadora de vídeos. Incorpora los avatares de AI de HeyGen para dar vida a personajes diversos, haciendo que el contenido sea altamente atractivo y compartible en todas las plataformas.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un mini-tutorial informativo de 60 segundos dirigido a estudiantes en línea y entusiastas del bricolaje, explicando un concepto complejo de manera simplificada. La estética debe ser limpia y educativa, con superposiciones de texto claras en pantalla y una voz en off amigable y articulada. Enfatiza la accesibilidad utilizando la función de subtítulos/captions de HeyGen para generar vídeo a partir de texto, asegurando que el mensaje sea entendido por todos los espectadores independientemente de la disponibilidad de audio.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un clip promocional conciso de 20 segundos para negocios de comercio electrónico anunciando una venta flash o evento especial. El estilo visual debe ser audaz e impactante, con imágenes de archivo de alta calidad de escenas de estilo de vida y tomas de productos, acompañado de una voz en off convincente y música dramática. Utiliza la amplia biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para producir rápidamente contenido de vídeo atractivo que capture la atención y genere conversiones.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Texto a Vídeo

Transforma tus ideas en contenido de vídeo atractivo sin esfuerzo. Descubre los sencillos pasos para crear vídeos profesionales con AI a partir de texto simple.

1
Step 1
Pega Tu Guion
Comienza pegando tu guion de texto. Nuestro potente motor de Texto a Vídeo con AI procesa tus palabras, aprovechando nuestra capacidad de texto a vídeo desde guion para sentar las bases de tu historia visual.
2
Step 2
Elige Tu Avatar de AI
Selecciona un avatar de AI realista para ser la cara de tu vídeo con AI. Nuestra diversa selección de avatares de AI da vida a tu mensaje con un realismo expresivo.
3
Step 3
Añade Elementos Atractivos
Mejora la creación de tu vídeo personalizando el audio. Utiliza nuestra función de generación de voces en off para narrar tu guion, asegurando que tu mensaje se entregue de manera clara y profesional.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo
Finaliza tu proyecto y exporta tu vídeo de alta calidad. Con opciones para redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones, tu creación con el generador de vídeo en línea está lista para ser compartida en cualquier plataforma.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Contenido de E-learning Escalable

Convierte materiales educativos en cursos de vídeo atractivos, ampliando tu alcance y mejorando la retención de los estudiantes a nivel global.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear contenido de vídeo atractivo a partir de texto?

HeyGen transforma tus guiones de texto en contenido de vídeo atractivo con avatares de AI, diversas voces en off y plantillas profesionales. Este generador de vídeo con AI permite a los profesionales creativos y especialistas en marketing crear vídeos dinámicos sin esfuerzo, optimizando todo el proceso de creación de vídeo.

¿Es HeyGen un generador de vídeo en línea fácil de usar para principiantes?

Sí, HeyGen está diseñado para ser un generador de vídeo en línea intuitivo, haciendo que la creación de vídeos sea accesible para todos, independientemente de sus habilidades técnicas. Nuestra plataforma simplifica el proceso de convertir texto en vídeo, actuando como una poderosa herramienta de vídeo con AI para todos los niveles de habilidad.

¿Qué características avanzadas ofrece HeyGen para la creación de Texto a Vídeo con AI?

HeyGen mejora tus proyectos de Texto a Vídeo con AI con características avanzadas como controles de personalización de marca, generación extensa de voces en off y subtítulos automáticos. También puedes aprovechar nuestra biblioteca de medios, soporte de stock y redimensionamiento de relación de aspecto para contenido de vídeo pulido y potenciado por AI.

¿Qué tipos de contenido de vídeo puedo generar usando las herramientas de creación de vídeo con AI de HeyGen?

Las herramientas de creación de vídeo con AI de HeyGen son increíblemente versátiles, permitiéndote generar vídeo a partir de texto para una amplia gama de propósitos profesionales y personales. Desde vídeos de marketing y formación hasta actualizaciones en redes sociales y contenido educativo, nuestra plataforma soporta diversas necesidades de contenido de vídeo.

