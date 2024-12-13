HeyGen aumenta significativamente la eficiencia en la creación de vídeos educativos al transformar guiones en vídeos profesionales con facilidad a través de sus capacidades de texto a vídeo. Nuestro intuitivo generador de vídeos AI agiliza la producción de contenido, permitiendo a los educadores centrarse en el currículo mientras HeyGen maneja las complejidades de la generación de vídeos.