Crea vídeos impresionantes con Telegram Video Maker
Transforma tus ideas en videos cautivadores utilizando avatares de IA y funciones de texto a video, todo dentro de Telegram.
Explorar Ejemplos
Agent es el primer motor creativo diseñado para transformar una sola instrucción en un video completo.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos comandos.
Sumérgete en el lado técnico de la creación de vídeos con un tutorial de 60 segundos sobre cómo usar el bot de Telegram Xero AI para una edición de vídeo sin complicaciones. Dirigido a usuarios con conocimientos tecnológicos y editores de vídeo, este vídeo muestra las potentes capacidades de fusión y recorte de vídeo de HeyGen. El estilo visual es elegante y moderno, con una narración clara y concisa para garantizar una experiencia de aprendizaje fluida.
Desata tu creatividad en este vídeo de 30 segundos diseñado para los profesionales del marketing digital y los influencers. Descubre cómo añadir un toque personal a tus vídeos con los avatares de IA y la generación de voz en off de HeyGen. El vídeo destaca el uso de pegatinas animadas para mejorar la narración, ambientado en un fondo visual vibrante y atractivo, acompañado de una pista de audio pegajosa y rítmica.
Este vídeo de 60 segundos está diseñado para educadores y formadores que buscan mejorar su contenido instructivo. Aprende a utilizar de manera efectiva la función de subtítulos/leyendas de HeyGen para hacer tus vídeos más accesibles e informativos. El estilo visual es limpio y profesional, con un enfoque en la claridad y legibilidad, apoyado por una voz en off calmada e informativa que guía a los espectadores a través del proceso.
Motor Creativo
Sin equipo. Sin cortes. Solo tu Agente de Video IA trabajando
Creación de Video Nativo
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
Generación de vídeo de extremo a extremo
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
Construido con Estructura y Propósito
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
Casos de uso
HeyGen revoluciona la forma en que creas vídeos para Telegram mediante el uso de generación de vídeo con IA. Ya sea que estés creando stickers animados o editando vídeos, las herramientas de HeyGen simplifican el proceso, facilitando la producción de contenido de alta calidad rápidamente.
Genera videos y clips para redes sociales atractivos en minutos.
Quickly create captivating videos for Telegram using HeyGen's AI video generator, enhancing your social media presence effortlessly.
Impulsa la participación y retención en la formación con IA.
Utilize HeyGen to produce educational videos that captivate and retain your audience's attention, perfect for sharing on Telegram.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar la creación de mis vídeos en Telegram?
HeyGen ofrece un potente generador de vídeos AI que simplifica el proceso de creación de vídeos atractivos para Telegram. Con características como texto a vídeo y pegatinas animadas, puedes crear fácilmente contenido creativo que destaque.
¿Qué hace único al generador de vídeos AI de HeyGen?
El generador de vídeos con IA de HeyGen es único debido a su capacidad para crear vídeos a partir de guiones utilizando avatares de IA y generación de voz en off. Esto permite una experiencia de creación de vídeos sin fisuras y profesional.
¿Puede HeyGen ayudar con tareas de edición de vídeo?
Sí, HeyGen ofrece capacidades completas de edición de video, incluyendo el recorte de video, la fusión y la adición de subtítulos. Estas características aseguran que tus videos estén pulidos y listos para cualquier plataforma.
¿HeyGen admite la personalización de marca en el contenido de video?
Por supuesto, HeyGen te permite incorporar elementos de marca como logotipos y colores en tus vídeos, asegurando que tu contenido esté alineado con la identidad de tu marca.