Crea vídeos impresionantes con Telegram Video Maker

Transforma tus ideas en videos cautivadores utilizando avatares de IA y funciones de texto a video, todo dentro de Telegram.

Agent es el primer motor creativo diseñado para transformar una sola instrucción en un video completo.

un collage de imágenes con una que dice dominar el marketing en redes sociales

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos comandos.

Agent es el primer motor creativo diseñado para transformar una sola instrucción en un video completo.

Indicación 1
Sumérgete en el lado técnico de la creación de vídeos con un tutorial de 60 segundos sobre cómo usar el bot de Telegram Xero AI para una edición de vídeo sin complicaciones. Dirigido a usuarios con conocimientos tecnológicos y editores de vídeo, este vídeo muestra las potentes capacidades de fusión y recorte de vídeo de HeyGen. El estilo visual es elegante y moderno, con una narración clara y concisa para garantizar una experiencia de aprendizaje fluida.
Indicación 2
Desata tu creatividad en este vídeo de 30 segundos diseñado para los profesionales del marketing digital y los influencers. Descubre cómo añadir un toque personal a tus vídeos con los avatares de IA y la generación de voz en off de HeyGen. El vídeo destaca el uso de pegatinas animadas para mejorar la narración, ambientado en un fondo visual vibrante y atractivo, acompañado de una pista de audio pegajosa y rítmica.
Indicación 3
Este vídeo de 60 segundos está diseñado para educadores y formadores que buscan mejorar su contenido instructivo. Aprende a utilizar de manera efectiva la función de subtítulos/leyendas de HeyGen para hacer tus vídeos más accesibles e informativos. El estilo visual es limpio y profesional, con un enfoque en la claridad y legibilidad, apoyado por una voz en off calmada e informativa que guía a los espectadores a través del proceso.
step preview
Copiar el mensaje
step preview
Pega en el cuadro de Creación
step preview
Mira cómo tu vídeo cobra vida
background image of a robotic face

Motor Creativo

Sin equipo. Sin cortes. Solo tu Agente de Video IA trabajando

Agent es el primer motor creativo diseñado para transformar una única instrucción en un video completo.

Creación de Video Nativo

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

Generación de vídeo de extremo a extremo

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

Construido con Estructura y Propósito

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

Cómo funciona el creador de vídeos de Telegram

Aprende a crear vídeos atractivos sin esfuerzo utilizando el bot de Telegram Xero AI.

1
Step 1
Crea con el Generador de Vídeos IA
Comienza utilizando la función de generador de vídeos AI del bot de Telegram Xero AI. Esta herramienta te permite transformar tus ideas creativas en impresionantes vídeos sin esfuerzo.
2
Step 2
Añadir pegatinas animadas
Mejora tu video añadiendo pegatinas animadas. Esta característica aporta un toque animado y dinámico a tu contenido, haciéndolo más atractivo para tu audiencia.
3
Step 3
Utilizar herramientas de edición de vídeo
Utiliza las capacidades de edición de vídeo para recortar, unir o comprimir tu vídeo. Estas herramientas aseguran que tu producto final sea pulido y profesional.
4
Step 4
Exportar con subtítulos
Finalmente, exporta tu vídeo con subtítulos para hacerlo accesible a un público más amplio. Esta función garantiza que tu mensaje sea claro y comprensible.

HeyGen revoluciona la forma en que creas vídeos para Telegram mediante el uso de generación de vídeo con IA. Ya sea que estés creando stickers animados o editando vídeos, las herramientas de HeyGen simplifican el proceso, facilitando la producción de contenido de alta calidad rápidamente.

Presenta historias de éxito de clientes con videos atractivos de IA

.

Craft compelling customer success stories with HeyGen, making them ideal for sharing and promoting on Telegram.

¿Cómo puede HeyGen mejorar la creación de mis vídeos en Telegram?

HeyGen ofrece un potente generador de vídeos AI que simplifica el proceso de creación de vídeos atractivos para Telegram. Con características como texto a vídeo y pegatinas animadas, puedes crear fácilmente contenido creativo que destaque.

¿Qué hace único al generador de vídeos AI de HeyGen?

El generador de vídeos con IA de HeyGen es único debido a su capacidad para crear vídeos a partir de guiones utilizando avatares de IA y generación de voz en off. Esto permite una experiencia de creación de vídeos sin fisuras y profesional.

¿Puede HeyGen ayudar con tareas de edición de vídeo?

Sí, HeyGen ofrece capacidades completas de edición de video, incluyendo el recorte de video, la fusión y la adición de subtítulos. Estas características aseguran que tus videos estén pulidos y listos para cualquier plataforma.

¿HeyGen admite la personalización de marca en el contenido de video?

Por supuesto, HeyGen te permite incorporar elementos de marca como logotipos y colores en tus vídeos, asegurando que tu contenido esté alineado con la identidad de tu marca.

