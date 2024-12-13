Crea un vídeo explicativo de 90 segundos que muestre un nuevo servicio 5G, dirigido a proveedores de servicios de telecomunicaciones y sus clientes B2B. El estilo visual debe ser limpio y profesional, con diagramas técnicos y elementos de interfaz moderna, complementado por una voz en off clara y autoritaria de AI. Utiliza la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para convertir tu guion en una narrativa pulida, incorporando avatares de AI para presentar los beneficios clave.

