Crea un vídeo instructivo de 60 segundos diseñado para agentes de soporte al cliente en telecomunicaciones, explicando cómo solucionar un problema común de conectividad a internet. El estilo visual debe ser profesional y limpio, utilizando diagramas animados para ilustrar los pasos, complementados con una voz en off calmada y clara. Este prompt aprovecha los avatares de AI de HeyGen para presentar la información claramente y utiliza la generación de voz en off para una calidad de audio consistente, ayudando a los agentes a utilizar eficazmente nuestro generador de vídeos de soporte en telecomunicaciones.

Generar Vídeo