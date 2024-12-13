Domina la Incorporación con un Generador de Videos de Incorporación Tecnológica
Crea guías claras y bibliotecas de videos tutoriales con avatares de AI para una experiencia de incorporación de empleados impactante.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Se necesita un video tutorial informativo de 90 segundos para los usuarios existentes que exploran un nuevo módulo de software, destinado a ser una adición clave a una biblioteca completa de videos tutoriales. Esta guía visual atractiva y paso a paso, mejorada con subtítulos precisos y una voz en off explicativa y segura, debería demostrar eficazmente las funcionalidades clave a través de las Plantillas y escenas flexibles de HeyGen para asegurar una experiencia de aprendizaje consistente.
Crea un anuncio vibrante de actualización de producto de 45 segundos para clientes actuales y partes interesadas, mostrando las últimas características de nuestra plataforma. Este video dinámico y moderno, potenciado por un generador de video de AI, mejorado con música animada y una voz en off concisa generada a través de la generación de Voz en off de HeyGen, tiene como objetivo cautivar a los espectadores y comunicar claramente el valor, listo para el cambio de relación de aspecto y exportaciones para varias plataformas de redes sociales.
Imagina un video de formación interna detallado de 2 minutos para el equipo de soporte técnico, diseñado específicamente para solucionar problemas de un sistema complejo, sirviendo como material de formación esencial. Este video claro y calmado, presentado a un ritmo constante con una voz en off precisa y utilizando el amplio soporte de la Biblioteca de medios/stock de HeyGen para visuales relevantes, también incluirá Subtítulos para ayudar a la comprensión de todos los miembros del equipo, asegurando una experiencia completa de generador de videos de incorporación tecnológica.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Desarrolla Formación de Incorporación Integral.
Crea fácilmente materiales de formación en video extensos para incorporar eficazmente a nuevos empleados o usuarios a nivel global.
Mejora el Compromiso en la Incorporación de Empleados.
Impulsa un mayor compromiso y retención de conocimiento en la incorporación tecnológica con contenido de video dinámico generado por AI.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de videos de incorporación tecnológica?
HeyGen aprovecha las capacidades avanzadas de un generador de videos de AI para agilizar la producción de videos de incorporación tecnológica atractivos. Puedes transformar fácilmente guiones complejos en videos profesionales utilizando avatares de AI realistas y voces de texto a voz de alta calidad, reduciendo significativamente el tiempo y esfuerzo de producción.
¿Qué opciones de personalización están disponibles para los videos de incorporación generados por AI?
HeyGen ofrece herramientas de edición de video robustas para personalizar completamente tus videos de incorporación generados por AI. Los usuarios pueden seleccionar entre varias plantillas, integrar controles de marca específicos y utilizar una extensa biblioteca de medios para asegurar que cada video se alinee perfectamente con las necesidades y estética específicas de tu empresa.
¿Puede HeyGen convertir mis guiones existentes en documentación de video profesional?
Absolutamente, HeyGen funciona como un potente generador de texto a video, permitiéndote convertir sin esfuerzo guiones escritos en documentación de video dinámica. Nuestra función de guiones impulsada por AI genera automáticamente audio y visuales sincronizados, haciendo que el proceso de crear videos profesionales sea fluido y eficiente para cualquier usuario.
¿Cómo puedo compartir y exportar los videos de incorporación creados con HeyGen?
Como una herramienta en línea intuitiva, HeyGen facilita la exportación y el compartir de tus videos de incorporación terminados en formatos de alta calidad, como un archivo MP4. Una vez renderizado, el contenido de tu generador de videos de incorporación impulsado por AI está disponible de inmediato para su distribución a través de varias plataformas o integración sin problemas en tus sistemas de gestión de aprendizaje.