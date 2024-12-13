Creador de Vídeos de Incorporación Técnica para Formación Rápida de Empleados

Involucra a los nuevos técnicos desde el primer día. Personaliza vídeos profesionales de incorporación de empleados con avatares de 'IA' realistas para simplificar la formación compleja.

Crea un vídeo convincente de 45 segundos diseñado para dar la bienvenida a los nuevos empleados del equipo técnico, haciendo que su experiencia con los vídeos de incorporación sea atractiva, acogedora y fluida. El estilo visual debe ser brillante y moderno, con avatares de IA amigables que demuestren los valores clave del equipo, complementados por una música de fondo animada y una locución cálida generada.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina un vídeo instructivo preciso de 60 segundos dirigido a técnicos existentes que necesitan dominar un nuevo protocolo de software para una formación eficiente de empleados. Este vídeo debe adoptar un estilo visual limpio y profesional, utilizando imágenes claras y diagramas de la biblioteca de medios/soporte de stock para ilustrar los pasos, mejorado con subtítulos precisos y una locución calmada y autoritaria generada directamente del texto al vídeo desde el guion.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo informativo dinámico de 30 segundos para técnicos que introduce un nuevo equipo crítico, enfatizando la rapidez y claridad. Emplea un estilo visual elegante y futurista con transiciones rápidas y gráficos nítidos de las Plantillas y escenas para resaltar características, acompañado de una locución enérgica para facilitar la comprensión rápida y reforzar la efectividad de la generación automática de vídeos.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo pulido de 50 segundos dirigido a gerentes de departamento que buscan crear vídeos de incorporación técnica especializados que sean fácilmente adaptables a diferentes equipos. La estética debe ser corporativa pero atractiva, utilizando varias opciones de redimensionamiento y exportación de relación de aspecto para adaptarse a diferentes plataformas, y presentar avatares de IA profesionales explicando cómo aprovechar las Plantillas y escenas flexibles para las necesidades únicas de cada departamento, asegurando un amplio atractivo a través de la creación de vídeos de alta calidad.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Incorporación para Técnicos

Simplifica el proceso de incorporación para nuevos técnicos con vídeos atractivos, profesionales y fácilmente personalizables, asegurando una bienvenida consistente y una integración más rápida.

1
Step 1
Crea Tu Base
Comienza pegando tu guion o seleccionando entre diseños personalizables para sentar las bases de tu vídeo de incorporación para técnicos. Nuestra plataforma utiliza **Texto a vídeo desde guion** para traducir rápidamente tu contenido en una narrativa visual.
2
Step 2
Selecciona Tu Agente de IA
Mejora el compromiso eligiendo entre diversos **avatares de IA** para presentar tu contenido de incorporación. Estos presentadores digitales entregan información de manera clara y profesional.
3
Step 3
Personaliza y Refina
Personaliza tu vídeo con los elementos de marca de tu empresa usando **Controles de marca (logotipo, colores)**. Añade **subtítulos** para asegurar la accesibilidad y reforzar los mensajes clave para todos los nuevos empleados.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Una vez que tu vídeo esté pulido, genéralo al instante. Utiliza **Redimensionamiento y exportación de relación de aspecto** para preparar tus **vídeos de incorporación de empleados** de alta calidad para varias plataformas, listos para tus nuevos técnicos.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclara Información Técnica Compleja

.

Simplifica procedimientos técnicos intrincados y protocolos en formatos de vídeo claros y digeribles para un aprendizaje eficiente de los técnicos.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar el atractivo visual de los vídeos de incorporación técnica?

HeyGen permite a los usuarios crear vídeos atractivos generados por IA con imágenes claras utilizando plantillas personalizables y un generador de Avatares de IA. Esto asegura que tu contenido de incorporación técnica sea acogedor y fluido para los nuevos empleados, impulsando la creación creativa de vídeos.

¿Cuál es el proceso de HeyGen para convertir guiones en vídeos automatizados de incorporación de empleados?

HeyGen aprovecha la tecnología avanzada de texto a vídeo desde guion y agentes de vídeo de IA para automatizar la generación de vídeos. Simplemente introduce tu guion, selecciona un avatar de IA, y HeyGen produce vídeos profesionales de incorporación de empleados de manera eficiente.

¿Cómo apoya HeyGen la creación de contenido de formación consistente y atractivo para nuevos empleados?

HeyGen ofrece una plataforma robusta para la creación de vídeos simplificada, permitiéndote usar plantillas personalizables y avatares de IA consistentes. Esto asegura que tus vídeos de formación de empleados mantengan una apariencia profesional y generación de locuciones para todos los nuevos empleados.

¿Puede HeyGen personalizar el contenido de vídeo con elementos específicos de la marca para la incorporación técnica?

Absolutamente. HeyGen proporciona controles de marca completos, permitiéndote personalizar tu vídeo con el logotipo de tu empresa, colores y avatares de IA específicos. Esto ayuda a mantener la consistencia de la marca y asegura una fuerte presencia de la cultura de la empresa en todos tus vídeos de incorporación técnica.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo