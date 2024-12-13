Crea un vídeo convincente de 1 minuto dirigido a profesionales de la tecnología, explicando las funcionalidades principales de un generador de vídeos con IA. El estilo visual debe ser elegante y futurista, con un avatar de IA presentando datos complejos con gráficos en movimiento dinámicos, apoyado por una voz en off profesional y autoritaria. Utiliza los avatares de IA de HeyGen y la generación de voz en off para articular claramente las capacidades innovadoras.

Generar Vídeo