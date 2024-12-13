Crea un vídeo de formación técnica de 1 minuto diseñado para nuevos empleados, demostrando los pasos esenciales para usar una herramienta de software interna específica. El estilo visual debe ser limpio y profesional, centrándose en demostraciones claras en pantalla, complementadas por una voz en off calmada y autoritaria. Utiliza los avatares de AI de HeyGen para presentar las instrucciones y aprovecha la generación de voz en off para una narración consistente, haciendo que el proceso de incorporación de empleados sea fluido.

