Creador de Vídeos de Incorporación Técnica: Simplifica la Formación de Empleados

Optimiza la incorporación técnica y compromete a los nuevos empleados más rápido con la generación automática de vídeos, impulsada por Texto a vídeo desde guion.

Diseña un vídeo técnico de incorporación de 1,5 minutos para nuevos empleados en un equipo de desarrollo de software, centrado en su proceso de configuración inicial y herramientas clave. El estilo visual debe ser limpio e instructivo, utilizando grabaciones de pantalla animadas y superposiciones de texto claras, acompañado de una narración profesional generada por IA a través de la función de generación de voz en off de HeyGen, asegurando que cada paso sea fácilmente comprensible para una incorporación efectiva de los empleados.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo instructivo de 2 minutos para empleados existentes, proporcionando un recorrido detallado de un flujo de trabajo técnico interno recién implementado, enfatizando el papel de la generación automática de vídeos en la optimización de procesos. El vídeo necesita una estética visual nítida, tipo tutorial, con gráficos precisos y un tono de audio optimista y alentador, aprovechando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para traducir documentación compleja en un formato accesible para la formación de empleados.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo de 1 minuto dirigido a talentos técnicos potenciales, mostrando la vibrante cultura tecnológica de la empresa y las herramientas innovadoras que permiten integraciones fluidas en su trabajo diario. Emplea un estilo visual dinámico y moderno con avatares de IA diversos interactuando en varios entornos de equipo, acompañado de una partitura musical enérgica, todo ello realizado con la función avanzada de avatares de IA de HeyGen para transmitir una imagen de marca innovadora para nuevos empleados.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo de demostración de producto de 45 segundos destacando una nueva función crítica para los usuarios actuales de una plataforma SaaS técnica, explicando sus beneficios y uso básico de manera concisa. La presentación visual debe ser elegante y rápida, incorporando cortes rápidos y elementos de interfaz de usuario animados, respaldada por una voz en off clara e informativa y subtítulos generados automáticamente a través de HeyGen para asegurar la máxima claridad y accesibilidad, ayudando a simplificar la creación de vídeos para actualizaciones de productos.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona un Creador de Vídeos de Incorporación Técnica

Optimiza la formación de tus nuevos empleados con vídeos de incorporación atractivos y precisos, simplificando información compleja con automatización impulsada por IA.

1
Step 1
Elige una Plantilla o Comienza desde Cero
Selecciona de una biblioteca de "Plantillas y escenas" profesionales para establecer rápidamente la base de tu proyecto de vídeo de incorporación técnica o comienza desde cero.
2
Step 2
Añade tu Contenido con un Avatar de IA
Integra tu documentación técnica o guiones de formación y luego selecciona un "avatar de IA" para transmitir tu mensaje, transformando tu texto en una presentación dinámica.
3
Step 3
Personaliza y Refina con Narración de IA
Mejora la claridad y el compromiso de tu vídeo utilizando "Generación de voz en off" para articular detalles técnicos complejos con precisión. Refina aún más con branding y subtítulos.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo de Incorporación
Finaliza tu creación y utiliza "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" para optimizar tu vídeo para diferentes plataformas, haciéndolo listo para compartir con nuevos empleados.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica la Incorporación Técnica Compleja

Transforma procesos técnicos intrincados y guías de software en vídeos claros y fáciles de entender para una educación eficiente de los empleados.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de incorporación técnica?

HeyGen aprovecha la automatización impulsada por IA para generar vídeos de incorporación profesional directamente desde texto. Esto incluye el uso de avatares de IA, generación de voz en off y capacidades de texto a vídeo desde guion para optimizar tu producción de vídeos para contenido técnico.

¿Puede HeyGen facilitar la personalización de vídeos de incorporación para diversos temas técnicos?

Absolutamente. HeyGen ofrece plantillas personalizables y controles de marca robustos, permitiéndote adaptar tus vídeos de incorporación técnica con visuales específicos, medios e incluso grabaciones de pantalla de alta calidad. También puedes añadir subtítulos para claridad y accesibilidad en varios temas técnicos.

¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para optimizar la creación de vídeos de incorporación de empleados?

HeyGen ofrece características técnicas robustas como la generación automática de vídeos desde guiones, avatares de IA realistas y fácil localización para diferentes idiomas. Estas herramientas ayudan a estandarizar tu contenido de formación de empleados, asegurando que los nuevos empleados reciban instrucciones consistentes y atractivas de manera eficiente.

¿Es HeyGen una herramienta efectiva para crear vídeos de formación técnica interactivos sin habilidades extensas de producción de vídeo?

Sí, HeyGen está diseñado para simplificar la creación de vídeos para formación técnica, incluso sin experiencia previa. Su plataforma intuitiva te permite transformar texto en contenido de vídeo profesional, completo con narración de IA y elementos integrados como cuestionarios incorporados para una experiencia de aprendizaje atractiva.

