Crea un vídeo de introducción técnica de 1 minuto dirigido a nuevos desarrolladores de software, explicando la configuración inicial de un entorno de desarrollo complejo. Este vídeo debe contar con un avatar profesional de IA que demuestre claramente los pasos y procedimientos clave de la documentación técnica, utilizando una voz en off calmada y autoritaria generada por la generación de voz en off de HeyGen para asegurar claridad y precisión. El estilo visual debe ser elegante y moderno, centrándose en grabaciones de pantalla con gráficos superpuestos para resaltar entradas críticas de la línea de comandos o archivos de configuración.

