Los avanzados "avatares de IA" de HeyGen dan vida a tus guiones con presentaciones realistas, mientras que la "generación de voces en off" integrada asegura una narración de sonido natural. Esta poderosa combinación, derivada de nuestras capacidades de "texto a vídeo", mejora significativamente el profesionalismo y la participación de tu producción de vídeos en todo tu material de formación y comunicaciones.