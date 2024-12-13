Mejora el Soporte con un Generador de Guías de IA

Genera guías paso a paso y SOPs claras al instante. Mejora el aprendizaje y reduce los tickets de soporte con avatares de IA que captan la atención de tu audiencia.

393/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina un vídeo instructivo de 60 segundos diseñado para departamentos de formación interna y RRHH, mostrando la creación sin esfuerzo de guías profesionales paso a paso para la incorporación de nuevos empleados o la actualización de políticas de la empresa. Este vídeo profesional y limpio, con una voz en off calmada, debe aprovechar la generación de voz en off de HeyGen y las plantillas y escenas personalizables para ofrecer material de formación claro y efectivo.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un cortometraje convincente de 30 segundos dirigido a desarrolladores de software y gerentes de producto, ilustrando cómo la documentación compleja de cómo hacer se puede transformar rápidamente en tutoriales en vídeo atractivos. Con un estilo visual moderno y dinámico y música de fondo enérgica, el vídeo debe resaltar la capacidad de HeyGen para generar automáticamente subtítulos y presentar información a través de un avatar de IA dinámico.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un explicativo atractivo de 50 segundos para gerentes de operaciones y líderes de equipo, detallando cómo la creación automatizada de vídeos simplifica la difusión de procedimientos operativos estándar (SOP) en una organización. Este vídeo autoritario y organizado, caracterizado por visuales nítidos y una banda sonora profesional, debe utilizar la amplia biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen y la función de texto a vídeo desde guion para comunicar eficazmente flujos de trabajo críticos.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Guías de Soporte Técnico

Crea sin esfuerzo guías claras y SOPs para tus necesidades de soporte técnico, transformando procesos complejos en documentación fácil de seguir.

1
Step 1
Graba tu flujo de trabajo
Comienza grabando tu pantalla para capturar automáticamente cada paso de tu proceso de soporte técnico. El sistema detecta inteligentemente clics y acciones, formando la base de tu guía, mejorando la eficiencia de captura de tu flujo de trabajo.
2
Step 2
Personaliza tu guía
Refina los pasos capturados usando el editor fácil de usar. Añade descripciones, anotaciones e incluso genera voces en off impulsadas por IA o segmentos de texto a vídeo desde guion para aclarar instrucciones y crear guías dinámicas paso a paso.
3
Step 3
Aplica branding profesional
Mejora el atractivo visual y la consistencia de tu guía eligiendo entre plantillas pre-diseñadas. Integra el logo y colores de tu marca para un aspecto pulido y profesional, perfeccionando tu documentación de cómo hacer.
4
Step 4
Exporta y comparte
Una vez finalizada, comparte fácilmente tu guía completa con enlaces compartibles o expórtala en varios formatos adecuados para tu base de conocimiento o materiales de formación, asegurando fácil acceso para tu equipo y distribuyendo tus SOPs efectivamente.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclara Procedimientos Técnicos Complejos

.

Traduce procesos técnicos intrincados y SOPs en tutoriales de vídeo de IA fáciles de entender, mejorando la experiencia del usuario.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear guías paso a paso atractivas?

HeyGen te permite transformar tu texto en vídeos dinámicos de IA para "guías paso a paso" o "documentación de cómo hacer". Puedes aprovechar los avatares de IA y la funcionalidad de texto a vídeo para producir rápidamente contenido profesional y atractivo que simplifique procesos complejos.

¿Qué hace de HeyGen un editor fácil de usar para la creación de vídeos de IA?

La plataforma intuitiva de HeyGen sirve como un "editor fácil de usar" diseñado para la creación eficiente de "vídeos de IA". Los usuarios se benefician de "plantillas" pre-diseñadas y características de "automatización" inteligente, optimizando su flujo de trabajo para producir vídeos de alta calidad sin necesidad de experiencia extensa en edición.

¿HeyGen admite personalización de marca y varias opciones de exportación para vídeos?

Sí, HeyGen ofrece controles de "personalización de marca" robustos, permitiéndote incorporar tu logo y colores de marca directamente en tu contenido de "vídeo de IA". También proporcionamos versátiles "opciones de exportación" y redimensionamiento de relación de aspecto para asegurar que tus vídeos cumplan con los requisitos de diversas plataformas y mantengan tu imagen profesional.

¿Cómo mejoran los avatares de IA y las voces en off de HeyGen la producción de vídeos?

Los avanzados "avatares de IA" de HeyGen dan vida a tus guiones con presentaciones realistas, mientras que la "generación de voces en off" integrada asegura una narración de sonido natural. Esta poderosa combinación, derivada de nuestras capacidades de "texto a vídeo", mejora significativamente el profesionalismo y la participación de tu producción de vídeos en todo tu material de formación y comunicaciones.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo