Generador de Vídeos de Formación para Soporte Técnico para una Rápida Capacitación
Optimiza la formación técnica y mejora la eficiencia en la integración. Genera vídeos de formación atractivos a partir de guiones al instante utilizando nuestra función de texto a vídeo.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Mejora el soporte al cliente creando un tutorial en vídeo conciso de 45 segundos que actúe como documentación de vídeo inmediata para una pregunta técnica frecuente, destinado a un acceso rápido tanto por agentes como por usuarios finales, aprovechando los subtítulos para accesibilidad con un estilo visual y auditivo claro e informativo.
Considera un vídeo de formación técnica de 90 segundos que explique una actualización compleja de un nuevo sistema, diseñado estratégicamente para que los equipos de L&D faciliten el intercambio de conocimientos de manera integral en todo el departamento de soporte técnico, incorporando diversos elementos visuales de la biblioteca de medios/soporte de stock para una experiencia atractiva y fácil de seguir.
Existe una necesidad urgente de un vídeo de formación en cumplimiento de 75 segundos, dirigido a todo el personal de soporte técnico, que detalle de manera efectiva las mejores prácticas de seguridad de datos para proteger la reputación de tu marca, y que pueda generarse con precisión a través de Texto a vídeo desde un guion para una entrega formal pero accesible por un avatar de AI confiado.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Expande el Contenido y Alcance de la Formación.
Genera rápidamente vídeos de formación y cursos de soporte técnico extensos, asegurando que los equipos globales tengan un conocimiento consistente y accesible.
Mejora el Compromiso en la Formación.
Aprovecha los avatares de AI y el contenido de vídeo dinámico para hacer que la formación en soporte técnico sea más interactiva y memorable, mejorando la retención del conocimiento.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación y soporte técnico?
La plataforma de AI generativa de HeyGen actúa como un avanzado generador de vídeos de AI, permitiendo a los usuarios producir rápidamente vídeos de formación profesional y vídeos de formación de soporte técnico a partir de texto. Transforma guiones en documentación de vídeo atractiva, aprovechando avatares de AI y generación de voz para una creación de vídeos eficiente.
¿Qué tipo de documentación en vídeo se puede crear con HeyGen?
Con HeyGen, puedes crear documentación en vídeo completa, incluyendo bibliotecas de vídeos tutoriales, SOPs, guías de integración y recursos educativos. Sus capacidades apoyan diversas necesidades, desde formación técnica hasta formación en cumplimiento, haciendo que el intercambio de conocimientos sea fluido.
¿Qué necesidades de formación organizacional aborda HeyGen para los equipos de L&D?
HeyGen empodera a los equipos de L&D proporcionando una solución eficiente para la Integración, Formación Técnica, Capacitación en Ventas y Formación en Cumplimiento. Esta plataforma de AI generativa ayuda a alinear a tu equipo con vídeos de formación consistentes y de alta calidad y facilita una comunicación interna efectiva.
¿Puede HeyGen ayudar a mantener el contenido de vídeo actualizado fácilmente?
Absolutamente. HeyGen permite actualizaciones fáciles de tu contenido de vídeo, permitiéndote modificar indicaciones de texto o elementos visuales sin herramientas de edición de vídeo complejas. Esto asegura que tu documentación en vídeo y vídeos de formación se mantengan actuales y relevantes con un esfuerzo mínimo.