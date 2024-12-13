El Mejor Creador de Vídeos de Productos Tecnológicos para Creación Impulsada por IA

Genera rápidamente vídeos de productos profesionales con Avatares de IA, aumentando el compromiso y las ventas sin esfuerzo.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo explicativo atractivo de 60 segundos dirigido a los especialistas en marketing digital y creadores de contenido, ilustrando el poder de la creación de vídeos impulsada por IA para campañas. El estilo visual debe ser vibrante y enérgico, incorporando una variedad de Plantillas y escenas de HeyGen para mantener a los espectadores cautivados. El audio contará con una pista musical enérgica y motivadora acompañada de Subtítulos/captions claros para mejorar la accesibilidad y la retención de información, mostrando lo fácil que es producir vídeos explicativos de alta calidad.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo promocional elegante de 30 segundos para una aplicación móvil de vanguardia, específicamente para gerentes de producto y desarrolladores en empresas tecnológicas consolidadas. Adopta una estética visual minimalista y de alta tecnología que muestre elegantemente la interfaz y la experiencia del usuario de la aplicación. Una banda sonora de fondo moderna y ambiental debe acompañar a un avatar de IA sofisticado que entregue los mensajes clave con generación de voz en off profesional, demostrando a HeyGen como un avanzado creador de vídeos de productos de IA.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un anuncio de 15 segundos para redes sociales diseñado para negocios de comercio electrónico y gestores de redes sociales que buscan promocionar rápidamente nuevas líneas de productos. El vídeo necesita un estilo rápido y visualmente rico con cortes rápidos, aprovechando el amplio soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen para obtener visuales atractivos. El audio debe contar con música de moda y llamativa, optimizada para plataformas mediante el uso de redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones, asegurando que tus vídeos de productos destaquen.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Vídeos de Productos Tecnológicos

Crea vídeos de productos atractivos de manera eficiente con una plataforma impulsada por IA. Produce contenido de alta calidad que muestre el valor y las características de tu producto tecnológico, rápida y profesionalmente.

1
Step 1
Crea Tu Proyecto
Comienza seleccionando de una biblioteca de `plantillas` profesionales o simplemente pegando tu guion. La plataforma convertirá instantáneamente tu texto en escenas de vídeo atractivas, agilizando tu proceso inicial de creación de vídeos.
2
Step 2
Selecciona Visuales y Narración
Mejora tu vídeo `seleccionando` un `avatar de IA` adecuado para actuar como tu presentador, o genera voces en off de sonido natural directamente desde tu guion. Complementa tu mensaje con medios de stock de alta calidad o subiendo tus propias imágenes de producto.
3
Step 3
Aplica Personalización y Refina
`Aplica` los colores únicos de tu marca, logo y fuentes usando los `controles de marca`. Añade fácilmente subtítulos/captions para accesibilidad y realiza ediciones precisas a las escenas, asegurando que cada detalle resalte perfectamente tu producto tecnológico.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo
`Exporta` tu vídeo de producto terminado en un formato de archivo MP4 de alta resolución, optimizado para varias plataformas. Ajusta fácilmente el `redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones` para adaptarse a redes sociales, sitios web o presentaciones, listo para cautivar a tu audiencia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca Historias de Éxito de Clientes

.

Desarrolla testimonios en vídeo persuasivos y estudios de caso para demostrar el valor real y el impacto positivo de tus soluciones tecnológicas.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen agilizar la creación de vídeos de productos tecnológicos?

HeyGen aprovecha la IA para agilizar la creación de vídeos de productos tecnológicos atractivos. Los usuarios pueden utilizar un editor de arrastrar y soltar fácil de usar, plantillas de vídeo profesionales y Avatares de IA para generar contenido de alta calidad de manera eficiente, haciendo que el proceso de producción sea más rápido y accesible.

¿Qué opciones de personalización ofrece HeyGen para vídeos de productos?

HeyGen ofrece amplias opciones de personalización para asegurar que tus vídeos de productos se alineen con tu marca. Puedes integrar tu logo, colores de marca, subir tus propios activos de medios y acceder a una rica biblioteca de medios de stock, mejorando la narración visual y el reconocimiento de marca.

¿Puede HeyGen crear vídeos de demostración de productos atractivos con Avatares de IA?

Sí, HeyGen sobresale en la generación de vídeos de demostración de productos dinámicos y vídeos explicativos utilizando Avatares de IA realistas y voces en off de IA. Simplemente introduce tu guion, y la IA de HeyGen producirá un vídeo pulido completo con subtítulos sincronizados, entregando un mensaje impactante.

¿Ofrece HeyGen características para proyectos colaborativos de vídeos de productos?

HeyGen apoya la creación colaborativa de vídeos proporcionando un flujo de trabajo optimizado donde los equipos pueden contribuir con activos y gestionar proyectos de manera efectiva. Esto permite la integración fluida de diferentes elementos, como grabaciones de pantalla, para producir vídeos de productos unificados.

