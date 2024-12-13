Generador de Vídeos de Producto: Crea Vídeos Impresionantes con IA

Crea vídeos explicativos de producto atractivos en minutos, utilizando avatares de IA para dar vida a tu producto.

Produce un vídeo demo de producto de 30 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas, mostrando lo fácil que es generar contenido de producto atractivo; utiliza un estilo visual enérgico con música de fondo animada, aprovechando las funciones de generación de texto a vídeo y locución de HeyGen para explicar claramente los beneficios clave.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla una pieza promocional elegante de 45 segundos para profesionales del marketing, destacando la eficiencia de crear vídeos de alta calidad generados por IA; presenta una estética visual moderna con audio profesional, demostrando el poder de los avatares de IA de HeyGen y la diversidad de plantillas y escenas para optimizar la creación de contenido.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo explicativo de producto de 60 segundos dirigido a empresas de comercio electrónico que necesitan mostrar productos de manera consistente, adoptando un estilo visual y auditivo claro y amigable; incorpora los robustos subtítulos/captions de HeyGen y el amplio soporte de biblioteca de medios/stock para ilustrar cómo la creación de vídeos escalables puede aumentar las ventas.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo dinámico de 30 segundos para redes sociales dirigido a creadores de contenido, enfatizando el rápido compromiso y la viralidad; emplea visuales vibrantes con música de fondo de moda, aprovechando la funcionalidad de texto a vídeo de HeyGen y el redimensionamiento y exportación de relaciones de aspecto para compartir sin problemas en todas las plataformas.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Producto Tecnológico

Crea vídeos de producto atractivos sin esfuerzo. Aprovecha la IA para transformar tus ideas en contenido visual profesional de alta calidad para cualquier plataforma.

1
Step 1
Crea tu Guion de Vídeo
Comienza escribiendo o pegando el guion de tu vídeo de producto. Nuestra plataforma aprovecha las capacidades de texto a vídeo, transformando tu contenido escrito en una historia visual dinámica.
2
Step 2
Selecciona Elementos Visuales
Mejora tu narrativa seleccionando de una biblioteca de plantillas de vídeo o integrando avatares de IA realistas. Estos elementos proporcionan una base visual atractiva para tus vídeos demo de producto.
3
Step 3
Añade Locuciones y Música
Genera locuciones profesionales con una variedad de voces e idiomas. Complementa tu narración con música de fondo de nuestra biblioteca de medios para una experiencia inmersiva.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo
Finaliza tu creación y exporta tu vídeo en varios formatos de relación de aspecto, listo para cualquier plataforma. Nuestra creación de vídeos escalable asegura que puedas producir vídeos de alta calidad para redes sociales de manera eficiente.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Historias de Éxito de Productos

Desarrolla vídeos impactantes impulsados por IA para resaltar experiencias positivas de clientes y generar confianza en tus ofertas tecnológicas.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo ayuda HeyGen en la creación de vídeos de producto atractivos?

HeyGen es un avanzado generador de vídeos con IA que transforma los detalles de tu producto en vídeos atractivos. Aprovecha avatares de IA realistas, funciones intuitivas de texto a vídeo y personalización sencilla para producir contenido de vídeo en alta resolución que capte la atención.

¿Qué opciones de personalización creativa están disponibles para los vídeos de producto de HeyGen?

HeyGen ofrece amplios recursos creativos y opciones de personalización, incluyendo plantillas predefinidas, escenas diversas y la capacidad de integrar gráficos ricos y música de fondo. Personaliza fácilmente los vídeos demo de producto para lograr b-roll de producto de calidad profesional y visuales cinematográficos.

¿Puede HeyGen generar eficientemente vídeos explicativos y de lanzamiento de productos?

Sí, HeyGen optimiza la creación de vídeos explicativos de productos y vídeos de lanzamiento de productos con guiones generados por IA y funcionalidad de texto a vídeo sin fisuras. Esto permite una creación de vídeos escalable, permitiéndote producir contenido cautivador de manera rápida y eficiente.

¿Qué tipos de contenido de vídeo generado por IA puedo crear usando HeyGen?

Con HeyGen, puedes crear una amplia gama de vídeos generados por IA, desde vídeos dinámicos para redes sociales hasta completos vídeos demo de productos. Mejora aún más tu contenido añadiendo locuciones profesionales, subtítulos y soporte multilingüe para conectar con una audiencia global.

