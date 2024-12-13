Generador de Videos de Vista Técnica: Crea Videos Explicativos Rápidamente

Genera guías paso a paso y material de formación cautivadores con facilidad, aprovechando Text-to-video from script.

469/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Para la formación de nuevos empleados y personal de soporte de TI, se necesita una 'guía paso a paso' de 60 segundos sobre la integración de software empresarial complejo. El estilo visual debe ser limpio y altamente informativo, con una voz autoritaria pero amigable de un 'avatar AI' para demostrar claramente cada paso. Es crucial que los 'Subtítulos/captions' precisos mejoren la accesibilidad, estableciendo esto como documentación en video esencial para un aprendizaje interno sin problemas.
Prompt de Ejemplo 2
Los especialistas en marketing digital y creadores de contenido que buscan nuevos 'videos generados por AI' requieren un anuncio de marketing dinámico de 45 segundos para el lanzamiento de un próximo producto. El video debe emplear un estilo visualmente atractivo y moderno, completo con música de fondo enérgica y una locución segura, generada eficientemente aprovechando los diversos 'Templates & scenes' de HeyGen. Este contenido necesita resaltar los aspectos innovadores del producto, proporcionando 'plantillas de video' convincentes que cautiven a las audiencias en varias plataformas.
Prompt de Ejemplo 3
Un gerente de comunicaciones internas necesita un video de actualización conciso de 20 segundos para anunciar una nueva política de la empresa, principalmente para líderes de proyectos. El estilo visual debe ser profesional y confiable, incorporando música de fondo sutil y una 'Generación de voz en off' clara y concisa para transmitir el mensaje de manera efectiva. El 'Redimensionamiento de aspecto y exportaciones' será clave para asegurar una visualización óptima en todos los canales de comunicación interna para este mensaje rápido del 'generador de videos de vista técnica'.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Generador de Videos de Vista Técnica

Transforma sin esfuerzo tu contenido técnico en resúmenes de video atractivos usando AI avanzada para una comunicación clara.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Video
Comienza pegando o escribiendo tu guion de vista técnica. Nuestra plataforma aprovecha AI avanzada para preparar tu contenido para la generación de video.
2
Step 2
Selecciona Tus Visuales
Elige entre diversos `avatares AI` o explora varias `plantillas de video` para representar tu marca y transmitir visualmente tu mensaje técnico.
3
Step 3
Añade Mejoras
Mejora tu video con `Generación de voz en off` de sonido natural para explicaciones claras y atractivas.
4
Step 4
Exporta Tu Video Final
Genera tu resumen técnico terminado como un `archivo MP4 de alta resolución`, listo para compartir en cualquier plataforma o integrar en tu documentación.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Desmitifica Conceptos Técnicos Complejos

.

Transforma resúmenes técnicos intrincados en documentación de video impulsada por AI fácil de entender, haciendo que los temas complejos sean accesibles para una audiencia más amplia.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar la generación creativa de videos para contar historias?

HeyGen empodera a los usuarios para crear videos generados por AI atractivos con estilos diversos, aprovechando su potente generador de videos AI. Puedes usar varias plantillas de video y avatares AI para dar vida a tus historias, haciendo que conceptos complejos sean fáciles de entender a través de cabezas parlantes convincentes.

¿Qué tipos de documentación creativa en video puede ayudar a producir HeyGen?

HeyGen sirve como un avanzado generador de texto a video, permitiendo la creación de documentación en video detallada, material de formación y guías paso a paso con AI. Puedes generar contenido dinámico sin esfuerzo con generación de voz en off profesional y subtítulos/captions automáticos para transmitir claramente información compleja.

¿Cómo convierte HeyGen un guion en un video creativo de alta calidad?

HeyGen transforma tu guion escrito en contenido de video creativo de alta calidad usando su intuitivo generador de texto a video. Elige entre una variedad de avatares AI, añade generación de voz en off sin interrupciones y exporta tu archivo final MP4 de alta resolución, con opciones para redimensionar el aspecto para adaptarse a varias plataformas.

¿Puede HeyGen incorporar elementos de marca en videos generados por AI?

Absolutamente, HeyGen proporciona controles de marca robustos para integrar sin problemas la identidad de tu empresa en videos generados por AI. Puedes personalizar elementos como logotipos y colores, y aprovechar su extensa biblioteca de medios y plantillas de video para producir contenido visualmente cohesivo y profesional.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo