El Creador Definitivo de Vídeos de Demostración Técnica

Crea demostraciones interactivas atractivas con nuestro editor de arrastrar y soltar y aprovecha los controles de Branding robustos.

Crea un vídeo de demostración técnica de 1 minuto para ingenieros de software B2B que muestre una integración avanzada de API. El estilo visual debe incluir grabaciones de pantalla de alta fidelidad del código interactuando con la interfaz de usuario, enfatizando demostraciones interactivas con anotaciones claras en pantalla y transiciones profesionales y fluidas. Una voz en off autoritaria generada por AI guiará a los espectadores a través de pasos complejos, complementada por efectos de sonido sutiles y futuristas. Utiliza la generación de voz en off de HeyGen para asegurar claridad y redimensionamiento y exportación de aspecto para una visualización óptima en todas las plataformas.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo nítido de 45 segundos para gerentes de producto y equipos de desarrollo, demostrando la funcionalidad de una nueva característica con grabación de pantalla eficiente. La presentación visual debe ser dinámica, empleando cortes rápidos para resaltar interacciones específicas de la interfaz de usuario y un diseño de pantalla dividida para comparar estados anteriores y actualizados. Una voz en off clara y enérgica narrará el proceso, apoyada por subtítulos/captions generados automáticamente para mejorar la comprensión. Aprovecha el texto a vídeo de HeyGen desde el guion para una creación de contenido rápida y su función de subtítulos/captions para accesibilidad, asegurando que el mensaje sobre 'editar vídeo rápidamente' se transmita de manera efectiva.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de 90 segundos dirigido a profesionales de habilitación de ventas y marketing, ilustrando el poder de la analítica avanzada de espectadores dentro de una plataforma tecnológica. Visualmente, el vídeo debe presentar recorridos de interfaz de marca elegante con superposiciones de datos animados y movimientos de cámara suaves que enfatizan métricas clave, reflejando la personalización de la marca. Un avatar AI autoritario presentará los insights, acompañado por una banda sonora musical sofisticada y una voz en off generada por AI, explicando cómo la analítica premium impulsa las decisiones. Incorpora los avatares AI de HeyGen y la generación de voz en off para ofrecer una presentación pulida y atractiva.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo explicativo conciso de 30 segundos para responsables de decisiones de TI y líderes técnicos, desmitificando una solución de arquitectura en la nube compleja. El estilo visual debe ser directo y utilizar las plantillas y escenas de HeyGen para simplificar conceptos intrincados con gráficos claros y profesionales y texto mínimo en pantalla, actuando como un eficaz 'creador de vídeos de demostración técnica'. Una voz en off informativa y amigable hará accesible la jerga técnica, asegurando que la funcionalidad principal se comprenda fácilmente. Utiliza las plantillas y escenas de HeyGen para claridad estructural y soporte de biblioteca de medios/stock para visuales de alta calidad.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo funciona el creador de vídeos de demostración técnica

Crea vídeos de demostración técnica atractivos con facilidad. Captura la actividad de la pantalla, refina tu contenido y añade toques profesionales para mostrar el valor de tu producto.

1
Step 1
Graba tu Pantalla
Captura cada detalle de tu producto con grabación de pantalla de alta fidelidad.
2
Step 2
Edita y Personaliza
Refina tu demostración con nuestro editor intuitivo de arrastrar y soltar, añadiendo animaciones y cortes para impacto.
3
Step 3
Añade Voces en Off AI
Mejora el compromiso y la claridad con voces en off impulsadas por AI y elementos de branding personalizados.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Genera MP4s de alta resolución y comparte tu convincente demostración técnica a través de enlaces compartibles.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Anuncios de Vídeo de Demostración de Alto Impacto

Produce anuncios de vídeo de alto rendimiento para tus demostraciones de productos y genera un mayor interés en el mercado de manera eficiente.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación y edición de vídeos de demostración de productos?

HeyGen simplifica el proceso de creación de vídeos de demostración de productos profesionales ofreciendo capacidades avanzadas de grabación de pantalla, incluyendo movimientos suaves del ratón y zoom automático. Puedes cortar y acelerar segmentos fácilmente usando funciones de edición intuitivas, luego exportar tu proyecto final como un MP4 de alta resolución.

¿Qué capacidades impulsadas por AI ofrece HeyGen para crear demostraciones interactivas?

HeyGen aprovecha características impulsadas por AI para mejorar las demostraciones interactivas, incluyendo voces en off AI realistas para una narración dinámica. Puedes integrar estas demostraciones sin problemas en tu flujo de trabajo y compartirlas fácilmente a través de enlaces compartibles.

¿Puede HeyGen ayudar a mantener la consistencia de marca en todos mis vídeos de demostración técnica?

Absolutamente. HeyGen asegura la consistencia de marca a través de opciones de Branding Personalizado robustas, permitiéndote aplicar tu logo y colores a todos los vídeos. Utiliza una amplia gama de plantillas de vídeo y nuestro editor de arrastrar y soltar para crear vídeos explicativos profesionales que reflejen la identidad de tu marca.

¿Cómo puede HeyGen mejorar la colaboración y el seguimiento del rendimiento para vídeos de demostración compartidos?

HeyGen proporciona Analítica Avanzada de Espectadores para darte insights sobre el rendimiento de tus vídeos de demostración, ayudando a optimizar tu estrategia. Puedes compartir e incrustar vídeos fácilmente a través de enlaces compartibles, fomentando la colaboración en equipo dentro de Espacios de Trabajo en Equipo y asegurando la funcionalidad entre dispositivos.

