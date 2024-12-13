Crea un vídeo de demostración técnica de 1 minuto para ingenieros de software B2B que muestre una integración avanzada de API. El estilo visual debe incluir grabaciones de pantalla de alta fidelidad del código interactuando con la interfaz de usuario, enfatizando demostraciones interactivas con anotaciones claras en pantalla y transiciones profesionales y fluidas. Una voz en off autoritaria generada por AI guiará a los espectadores a través de pasos complejos, complementada por efectos de sonido sutiles y futuristas. Utiliza la generación de voz en off de HeyGen para asegurar claridad y redimensionamiento y exportación de aspecto para una visualización óptima en todas las plataformas.

